〈中部〉西螺玻璃瓶回收 今年起分色

2018-01-18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕玻璃瓶回收價格低，個人資源回收者不撿，清潔隊雖有回收，但路邊、田間仍常可見民眾亂丟，造成農民遭割傷，西螺鎮清潔隊長呂佩原呼籲民眾不要亂丟，為提高廠商回收意願，西螺今年起實施玻璃瓶分色回收。

提升廠商回收意願 加速去化

環保署長李應元日前到西螺鎮公所，與鎮長鄭玲惠等人討論濁水溪揚塵問題，鄭玲惠向李應元反映，指西螺果菜市場聯外道旁的農田、路邊常被人丟了許多玻璃瓶，有農民赤腳下田遭玻璃碎片割傷。

西螺大橋西側的親子公園，負責清潔的管理員多次反映，缺乏公德心的民眾將酒瓶朝蓄水池內丟棄，對戲水的小朋友十分危險。

環保署資源回收管理基金管理會副執行秘書吳孟兒昨天前往西螺了解現況，呂佩原說，公所每月資源回收量約七十多公噸，其中玻璃類最多，約三十多公噸，一般回收者不收玻璃，幾乎全部回收玻璃都進清潔隊。

呂佩原表示，以前西螺回收處理以「統包」處理，但因玻璃回收價格低，回收量又佔最多，有公所因此流標，西螺去年改為細分類，但廠商清運玻璃瓶的量比清潔隊回收量少，才會造成玻璃瓶堆積如山。

鄭玲惠說，中央應該釋出徹底解決之道，若能擬出一套高價回收辦法，就能加強民眾回收意願，也能加速合約廠商運送清潔隊的玻璃瓶。

吳孟兒表示，住家都已養成回收習慣，玻璃瓶亂丟情況少，較常見的是駕駛隨意亂丟，環保單位將加強宣導，對於亂丟問題，有部分縣市針對易被拋棄垃圾路段，架設攝影機取締，雖不能治本，但確實能達嚇阻濫丟垃圾的行為，至於西螺堆置如山的玻璃瓶問題，環保署會了解業者是否後端去化有問題。

呂佩原指出，玻璃瓶回收可細分為三色，透明、綠色及褐色，其中以透明價格最高，為提高回收廠的回收率，今年起西螺實施玻璃瓶分色回收，並呼籲民眾發揮公德心不要亂丟。