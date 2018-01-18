〈中部〉綠川整治展新貌 下月中完工啟用

2018-01-18

親水河岸 有專屬註冊商標LOGO

〔記者歐素美／台中報導〕市府推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，目前雙十路至民權路約六百一十公尺河段整治及景觀工程已完成九成以上，預計二月中旬完工啟用，沿線採用具有綠川註冊商標專屬LOGO的路燈、人孔蓋及欄杆等，讓人耳目一新；中區民眾也十分期待綠川整治完成開放，重拾綠川和老中區的情感連結，不過，假日外勞群聚及停車不便等，也是居民擔憂的問題。

日治時期的綠川河岸美麗動人，貫穿中區繁華街道，媲美日本京都鴨川，有「小京都」的美譽，市府為了重現昔日風華，推動綠川水岸廊道工程，藉由開蓋整治、箱涵防洪、民生污水截流及景觀營造等工程，希望營造出一條深具觀光、經濟效益及歷史故事的親水河岸。

為加深綠川的獨特魅力，市府並於全國首創設計專屬綠川的水岸品牌LOGO，以舊城區的文化為背景，演繹日治時代懷舊景象，目前在綠川沿線的欄杆、路燈及人孔蓋，都可見到明顯的綠川標誌，透過「白鷺鷥遠望兩畔土堤，漫步樹下」的圖像，強調都市發展與自然生態並重，展現地域性文創特色，令人耳目一新。

水利局長周廷彰表示，綠川是台灣第一條有註冊商標LOGO的河川水岸，將成為現代水岸品牌的開創先鋒，目前雙十路到民權路約六百一十公尺的河段整治及景觀工程，已完成九成以上，預計二月中旬即可提前完工啟用，煥然一新的綠川除了回復往日景觀外，透過水岸品牌行銷加值水利工程，也讓公共建設更緊密連結民眾生活與產業，營造城市新亮點。