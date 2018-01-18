〈中部〉仁愛鄉親愛村松林部落想分村 再等2年

2018-01-18

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉族群、語系多元，繼一○三年精英村內增設都達村，親愛村的松林部落也透過部落會議建議分村，公所昨強調，松林部落屬賽德克族，同村親愛、萬大部落則是泰雅族，尊重族群差異的分村訴求，但需徵求三個部落多數意見，凝聚共識，提案送代表會審議通過報縣府核准，才能成為仁愛鄉第十七村。

仁愛鄉於民國卅五年設鄉，行政區域原轄六村，卅八年調整為十一村，陸續又增加南豐、萬豐、榮興村，近期則是民國九十年力行村增設翠華村及一○三年精英村增設都達村，村數已達十六村。

去年親愛村的松林部落也透過部落會議建議分村，村長潘筱玉認為，松林與親愛、萬大部落分屬賽德克、泰雅族，分村除能更貼近族群劃分，有相同的傳統文化習俗、語言，在行政、建設資源也更有自主性。

公所秘書古拉斯．達那哈表示，目前同村卻有不同族群或語系的部落，原因在於霧社事件後，日本人強制遷徙所致，國民政府來台也未加以調整而沿襲至今，因此公所尊重松林部落族人訴求，但需要徵求更多意見，凝聚共識，由公所完成提案送代表會審議通過報縣府核准。

不足300戶 需報縣府核准

但根據「南投縣村里鄰編組及調整自治條例」規定，偏遠地區村里調整須有三百戶，松林部落僅一百四十七戶，公所認為仍須由縣府專案核准。

縣府民政處長吳燕玲指出，分村牽涉繁多，舉凡公家的鄰別調整、門牌編定或路名修改，加上民眾的身分證、戶口名簿、地籍等相關個人資料更新，都需要時間及編列預算逐一完成。

年底村里長選舉後才能辦理

至於自治條例也規定村里行政區域須調整者，應於每屆村里長任期屆滿一年前辦理完成，並於下屆村里長選舉投票日四個月前實施，下屆村里長選舉就在今年底，肯定來不及，仁愛鄉要誕生第十七村及新村長，最快還要二至四年。