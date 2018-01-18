〈中部〉彰縣換10萬盞LED路燈 街景亮了

2018-01-18

〔記者張聰秋／彰化報導〕街道變好亮！彰化縣廿六鄉鎮市除了員林市之外，廿五個鄉鎮市高耗能、高污染的水銀路燈，換裝成省電又明亮的ＬＥＤ路燈，共計十萬零八百八十五盞。

中央補助 年省1億8千萬電費

縣府工務處養護工程科長周旭宏說，經濟部能源局推動「水銀路燈落日計畫」，全額補助九億五千一百五十二萬多元經費，更換完成全縣廿五鄉鎮市十萬零八百八十五盞路燈，換裝後每年約可省下一億二千萬度電力，相當於三萬三千七百戶一年用電量，既減少一億八千萬元的電費支出，更替公庫省錢，還紓解全台電力吃緊的問題，創造環保節能的經濟效益。

員林提報逾期 公所需自籌財源

周旭宏表示， 員林市當初因為電費問題與台電打官司，訴訟期無法申報換裝數量，官司結束，員林市提報一萬五千盞汰換路燈，卻因過了提報期和盞數多經費不足支付而無法施作，未來員林若要換裝ＬＥＤ路燈，公所需自籌財源。

廿五個鄉鎮中施作盞數最多的是彰化市共一萬三千九百二十四盞，其次是和美鎮八千七百三十一盞，最少是線西鄉才五十六盞。

縣內水銀路燈很多都是一、二十年前裝設，燈光亮度變差，換裝全新ＬＥＤ路燈，道路街景變得不一樣，不少民眾發現，像是高鐵站旁大社南路、田中鎮斗中路、花壇鄉中山路、彰化市彰新路等主要道路，入夜後街景又亮又漂亮。

全縣路燈目前除了新換裝ＬＥＤ路燈外，還有鈉氣燈和各地普遍存在非公所列管的「黑燈」（水銀路燈），南彰化地區尤其多。

家住永靖鄉的李姓婦人說，騎車經過鄰近大社南路，整排ＬＥＤ路燈看起來好亮，沒有黑暗感，相較於住家四周巷弄，還是一盞盞身分未明的「黑燈」，很希望「黑燈」漂白變「白燈」，早日也能變成ＬＥＤ路燈。