〈中部〉虎尾擬拖吊、路邊停車收費 引反彈

2018-01-18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾規劃設置拖吊場、路邊停車收費，目前已進行可行性評估，引發不少鎮民反彈，虎尾鎮民代表會主席丁學忠強調，已要求公所先爭取設置公有停車場，不可貿然收費；雲林縣府重申，尚在研議階段。

鎮代會主席促先設公有停車場

為解決虎尾市區交通問題，雲林縣政府規劃在虎尾設置拖吊場，市區路邊停車格也完成三百格的劃設，加上傳出拖吊場設備完成後，路邊停車格將進行收費，鼓勵駕駛人多多使用。

面對虎尾即將要拖吊，路邊停車也要收費，一林姓鎮民表示支持，「使用者付費」才能改善停車亂象；另一彭姓鎮民說，虎尾找不到公立停車場，且人口數不多，拖吊根本是擾民，路邊停車收費更讓人難以接受。

鎮長︰公私立停車位逾1400個

虎尾鎮長林文彬說，虎尾市區公私立停車場停車位超過一千四百個，平均使用率不到三成，應足夠需求，至於停車收費是習慣問題，以虎尾圓環停車場而言，每小時收費廿元，第一小時免收費，每年都還收入二百萬元，未來路邊停車收費是趨勢。

丁學忠則反駁林文彬停車位足夠說法，強調虎尾沒有免費的公有停車場，且公立停車場目前僅虎尾圓環一處，其餘都是私人設置，加上經濟不景氣，虎尾又不比台北，如果連路邊停個車都要收費，且拖吊費從一千五百元起跳，對民眾是一筆不小開銷，要求公所全面檢討改善後再議，不宜貿然實施。

雲林縣目前只有斗六有拖吊場，平均每年取締違停車輛四千餘輛，路邊停車收費尚未有鄉鎮市執行。

縣府︰尚在研議中

縣府工務處長彭子程強調，縣府針對虎尾及北港市區正在研議增設拖吊場，虎尾也已配合完成劃設路邊停車格，至於何時完成？何時收費都還在研議中。