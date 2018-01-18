〈中部〉設施破、車入園 梅山公園「梅」景蒙羞

2018-01-18

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣梅山鄉梅山公園三千多株梅樹綻放雪白花朵，連日湧入上萬遊客賞花聞香，卻被發現多項設施、環境缺失，甚至有人無視禁制規定，將汽、機車開進園內與遊客爭道或濫停，在在有損縣府自傲的「台三明珠」美名；梅山鄉公所民政課長張怡雅回應，將儘速改善問題，並會同警方取締違規入園車輛。

公所︰儘速改善 會同警方取締

嘉義縣長張花冠上任後推動觀光大計，在山區辦理「台三明珠觀光發展」計畫，以台三線為「線」，選定梅山公園、竹崎親水公園為「珠」，梅山公園景觀再造工程斥資一億二千餘萬元，整建入口意象、瞭望台、星梅樹屋、文學步道等，二、三年前陸續完工啟用。

環境髒亂 人行道攤販亂置雜物

園區梅花盛開多日，人潮絡繹不絕，但有遊客抱怨，登瞭望台可俯瞰整片山頭，飽覽花海美景，可是瞭望台靠體驗館那邊的木製樓梯塌陷，封閉月餘未整修，廁所旁指示牌斷裂半年沒修復，廁所牆外角落堆放污損的棉被、麻袋裝的肥料等，有攤販逕自在園內人行道上剝玉米及棄置玉米殼，阻礙遊客通行，更有人把汽、機車開進公園，人車爭道，險象環生，質疑有關單位未善盡養護管理之責，貽笑大方。

張怡雅表示，原定二十二日安排包商維修損壞設施，但最近賞花遊客多，為避免民眾誤踩受損的瞭望台木製樓梯導致意外，已要求包商提早在明天維修完成，至於有礙觀瞻的雜物，昨天傍晚前已清除。

縣府建設處長林永福說，依嘉義縣公園管理自治條例，未經許可卻在公園內駕駛或違規停放車輛，將被開罰一千元以上、五千元以下，得按次處罰；竹崎警分局第四組組長張峰城表示，今起配合公所加派警力到公園取締違規車輛。