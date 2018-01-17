〈南部〉（台南）反對私幼公立化 議員業者要求暫緩實施

2018-01-17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市教育局將於下月在偏鄉試辦「私幼公立化」，只繳代辦費兩萬兩千九百廿元即可上私幼，預計八月開放全市私幼申請。不過，私幼業者並不領情，昨出席市議會一場座談會，業者極力反對，與市議員一同高喊︰「陳修平（教育局長）下台！」

議會座談會上嗆教局長下台

台南市議會教育委員昨召開「私幼公立化」座談會，由教育委員會召集人李文正主持，包括不同黨派議員蔡旺詮、曾培雅、莊玉珠，以及呂維胤助理等人皆出席。會中做出結論，要求教育局在沒有共識之下暫緩實施，如果教育局一意孤行，教育委員會將全面凍結教育局明年度預算，並要求教育局長陳修平下台。

教局︰依幼教法力求公平評選

教育局特幼科長許婉馨表示，將針對偏鄉七區十三所私幼、四所非營利幼兒園共十七所先行試辦，八月再全面開放業者提出申請。大家擔心的評選機制，會依符合幼教法、評鑑通過等基本要件進行評選，一定會力求公平，實施計畫也會在本月底前送交議會。

南市「私幼公立化」政策經費共十一億餘元，去年市議會通過該筆預算時，大會曾做出附帶決議，要求捐助私幼的經費，應平均分配補助給二至四歲就讀私幼的孩童，且教育局須訂定實施計畫送經議會同意後，始得動支。

李文正等議員表示，南市私立幼兒園約三百多所，最後僅五、六十所獲得補助，約四分之一而已，公平性何在？在僧多粥少下，一定天下大亂。

南市幼托教育創新協會總幹事王銘怘等業者表示，政策牽涉業者的生存空間，教育局對他們的訴求不理睬、不溝通，也從未和業者坐下來談。南市幼兒發展教育協會常務理事林義德說，不反對辦非營利幼兒園及公立化幼兒園，但現在供過於求，很多幼兒園都關門了，政府若要實施，應全面補助，否則又變成大家找議員關說要進公立化幼兒園。幼教業者要求政府應尊重市場機制，不要擾亂市場。