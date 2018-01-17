〈南部〉（台南）里鄰調整 可憑門牌號碼上網查

2018-01-17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市里鄰編組調整第一階段將於一月廿九日正式實施，為讓民眾了解調整情況，民政局建置網站專區提供查詢，全市六十八萬多筆門牌戶資料，動員替代役與區里執行小組及里幹事校對整理，前置作業就忙翻快半年！

南市里鄰編組案，市府於去年十一月十日完成公告，將由現行七百五十二里調整為六百四十九里，一萬四千七百卅鄰調整為九千六百六十鄰；配合戶政系統，今年分兩階段實施，第一階段於一月廿九日上路，若牽涉里新的命名，將於四月卅日實施。

29日實施 68萬戶資料校正半年

民政局表示，全市有六十八萬多戶，為讓民眾了解里鄰變動情況，校正核對等細節前置作業頗耗費人力與「眼力」，除了一張一張套印各家戶宣導單，里鄰長挨家挨戶辛苦發送外，之前局本部專案小組加上各區公所、戶政所動員進行每筆資料的初、複審，幾乎天天加班，「眼睛看到快不行，累到要去看眼科」。

民政局官網「台南市里鄰編組及調整專區」，民眾只要輸入現行門牌號碼，就可查知新制實施後，自家里鄰有無變動及相關宣導。民政局強調，這次里鄰整編，通訊地址不會更改，市民權益也不會受到影響，民眾上網若發現有誤，可直接向該局反映。

身分證、戶口名簿 都將加標註

民政局表示，戶政事務所將排定時程，到里內為市民的身分證以標籤方式標註新里鄰及改註戶口名簿，民眾也可直接到戶籍地戶政事務所標註。此外，由於整編地址沒有改變，所以無須更換門牌；至於駕駛執照、行車執照、土地權狀、建物權狀、公司登記、商業登記、工廠登記等證件，於里鄰整編後仍具效力，不會影響市民權益。

民政局指出，台南因城鄉型態差異，長期以來，里鄰長服務能量不均，所以因應不同的人口聚集、地緣歷史、區域發展性等，進行里鄰整編，以達到統合跨域、合理分配資源、均衡基層人員服務能量之外，每年節省市庫預算一至兩億元。