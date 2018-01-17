〈南部〉東沙累積708魚種 尖齒檸檬鯊吸睛

2018-01-17

〔記者黃旭磊／高雄報導〕東沙環礁魚類調查紀錄累計有七○八種，其中，尖齒檸檬鯊性格害羞、體型優美，躲過中、越、菲等漁船撈捕，吸引保育人士觀察。

東沙環礁坐落於南海北端，主管單位海洋國家公園管理處（海管處）本月出版電子書「遇見檸檬鯊─東沙記事」，記述從九十七年，東沙環礁國家公園劃設為我國第一座海洋型國家公園以來，環礁生態孕育七○八種魚類狀況，其中以檸檬鯊（lemon shark）最受注目。

保育人士指出，檸檬鯊性格害羞，看到海面人影就會迅速離去。海管處副處長呂志廣表示，尖齒檸檬鯊在東沙島一年四季可見，「固定潮汐時段，潟湖周邊容易看見檸檬鯊露背鰭」，這與水域環境穩定，周邊海草生長茂密且孕育多樣無脊椎生物資源，提供魚類穩定食物來源有關。

真理大學休閒遊憩事業系研究團隊認為，檸檬鯊是印度洋、東南亞延繩釣漁業目標，作為魚肉、魚翅或肝油等食品加工來源，常遭中國、菲律賓、越南等地漁船非法捕撈。

呂志廣說，經過成功大學及真理大學調查團隊數年追蹤，發現檸檬鯊每年春季至東沙島潟湖產下幼鯊，多為年輕個體，成長後就游往更深水域，「遇見檸檬鯊─東沙記事」等相關訊息，歡迎到海管處網站（https://www.marine.gov.tw/index.php）多媒體專區觀看。