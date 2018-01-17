〈南部〉監委赴龍發堂 家屬下跪陳情

2018-01-17

家屬盼能續留在龍發堂安養

〔記者蘇福男、方志賢／高雄報導〕高雄路竹龍發堂爆發疫情七個多月，高市衛生局祭出「清堂」手段，精障堂眾被強制移出安置，引發家屬恐慌與不滿，數十名家屬昨天趁監察委員尹祚芊赴龍發堂調查時，情緒激動下跪陳情，希望監委救救他們，讓家人能繼續留在龍發堂安養。

監委尹祚芊昨南下高雄路竹，先至龍發堂了解堂眾生活環境，下午轉往路竹區衛生所聽取衛福部、衛生局簡報，並與龍發堂家屬代表座談，家屬集結衛生所門外遞交陳情書，並激動下跪哭喊「救救我們！」

衛局︰設籍高市 月底前移出

龍發堂堂眾近日陸續被移出，堂內目前還有二百九十一人，衛生局長黃志中表示，設籍高市的堂眾預計在元月底前移出，其他縣市患者則規劃在二月中旬前移出。

家屬批評高市衛生局移置精障親人前，都是單向告知，未給家屬對話機會，政府以公權力介入時，應該尊重病患和家屬的自由意志和選擇權。

衛生局長黃志中表示，絕沒有要「殲滅」龍發堂，而是希望龍發堂能徹底改善衛生及管理方式，他說，傳染病疫情爆發半年都無法改善，人怎麼能繼續住下去？他並澄清絕無欺騙堂眾畫押遷離龍發堂，全程有密錄器為證。

尹祚芊表示，政府相關單位都在盡力解決龍發堂問題，此行調查是希望能顧及家屬的需求，並了解各項機構人力資源是否能提供後續安置等問題。

下午家屬轉往高市府陳情，希望市府協助龍發堂就地合法化，並要求市府出面與堂眾家屬協調後續安置計畫，由一九九九主任何宜綸接下陳情書。

衛生局副局長林盟喬表示，龍發堂堂眾住在裡面從幾年到二、三十年，當時的時空背景與現在完全不一樣，國內精神醫療已明顯進步，龍發堂的堂眾許久沒有接受現代精神醫療，相信一半以上可回復正常生活。

林盟喬說，少部分無法回歸社會，會到合法的長照機構收容，而不是在超高死亡率、超低死亡年齡及髒亂不堪的龍發堂繼續生活。

堂眾遷出後，會有二、三年時間在醫療機構接受治療，這些都可健保給付，每個月伙食費也可透過中低、低收入戶或殘障津貼來支付，家屬不用過度擔心。

衛生局昨也公布龍發堂新增一例結核病確診個案，累計已有七例確診個案。