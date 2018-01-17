〈南部〉春節疏運 計程車2/11起加收50元

2018-01-17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局昨天公布春節六天連假的交通疏運規劃，計程車費率將從二月十一日零時起至廿日廿四時，全天按錶加收五十元。

2/15起4天路邊停車暫停收費

高雄市交通局長陳勁甫說，今年春節假期自二月十五日（除夕）至廿日（初五）合計六天，高雄市路邊及路外平面停車場（不含立體停車場、委外平面停車場），將從二月十五日至十八日，暫停收費四天。至於民眾關心的春節計程車加價，今年是從二月十一日零時起至廿日廿四時，全天按錶加收五十元。

西子灣與哈瑪星 遊覽車管制

交通局指出，春節期間為改善西子灣與哈瑪星交通壅塞情形，除全天管制遊覽車進西子灣，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，也將管制，於二月十六日至廿日、每天十一至十七時管制燃油機車搭乘渡輪（但旗津居民機車、公務用機車、電動機車除外）。

春節連假期間，高雄市有三個新啟用的觀光景點：崗山之眼、寶來溫泉、雙湖森林公園，預估將湧入大批遊客。

農曆年前將啟用的崗山之眼，因道路狹窄，僅開放接駁車及計程車上山，私人汽車僅能停在阿公店水庫或大莊公園，再搭免費接駁車上山，民眾也可在捷運南崗山站，搭乘共乘計程車前往。

去年底營運的寶來溫泉公園，因附近有梅花季，春節開車前往可能塞在車陣中。交通局已協調寶來國中開放停車，可容納一百輛自小客，並呼籲民眾可到捷運紅線高雄車站、左營站，搭乘8025六龜線前往。

雙湖森林公園則可搭乘明誠幹線紅33前往，開車的民眾可停放到殯葬管理處停車場，約可容納六百輛汽車。

至於高雄市傳統觀光景點，例如駁二、旗津、佛光山、義大世界等，春節車多易壅塞，交通局也各擬訂交通管制方案，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具。

交通局提醒，高雄市冬季大眾運輸免費搭活動，將持續至二月底，春節期間仍適用，公車、輕軌都免費，但春節因是假日，捷運將正常收費。