〈南部〉日治時期碉堡美如瑰寶 屏縣將全面普查

2018-01-17

值得保留 賦予文化資產身分

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣有許多二戰時期留下來的碉堡、防空洞等軍事設施，以佳冬的碉堡王、春日的一六五高地等處來說，民眾覺得很美盼保留，屏東縣文化處今年將全面普查縣境軍事設施遺蹟，針對有保留價值者，盼未來能以「史跡」賦予文化資產身分。

在眾多荒廢的軍事設施中，屏東縣文資審議委員會去年十二月已審議通過，將過去的潮州防爆通信指揮所列為歷史建築，此地鄰近跳傘場，在日治時期設有機場；除了此處，縣內還有不少軍事遺構，文化處近來的社區尋旅活動，就帶領民眾到新園、萬丹、新埤、佳冬、春日參觀二戰碉堡群，讓人驚嘆這些被遺忘在角落的瑰寶。

爭取到文化部百萬補助

文化處表示，二戰時期日本人在屏東縣沿海地區，設置許多碉堡、防空洞等設施，以觀測海面安全或防止被轟炸，地方對此都流傳下不少故事，但是更精細的歷史，還需要進一步調查紀錄。

文化資產所主任王文章表示，為了實地、全面性普查，已爭取到文化部一百萬元經費補助，預計今年全年深入調查縣內的軍事設施遺跡，完成之後，針對值得保留的，將提報給文資審議委員會審議，這些設施多為鋼筋混凝土建築，主體還算堅固，不必擔心它們在短期內會有嚴重受損的問題。