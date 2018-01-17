〈南部〉杉原保育區建木棧道 二月起收費

2018-01-17

進沙灘生態體驗要付費

〔記者張存薇／台東報導〕做好總量管制，台東縣政府在杉原海域興建海濱生態木棧道等設施，並委由台東區漁會經營管理，進入木棧道賞景免費，但若要下到沙灘親近海洋，則從二月一日起開始收費，全票每人四十元，縣民憑身分證件、孩童及六十五歲以上長者均為半票廿元。

杉原海域在民國民國九十四年由縣府公告為富山禁漁區，九十九年更劃設為「富山漁業資源保育區」，因為在地志工、區漁會長期保育有成，海洋生態豐富，常可見豆仔魚、烏仔魚等成群優游，礁岩間也能發現不少寄居蟹、招潮蟹、陽隧足、螺類等，因為未收費，吸引大批遊客造訪，也曾傳出拿石頭丟魚、摘珊瑚等破壞生態行為。

為了不對生態造成衝擊，縣府爭取花東永續發展基金挹注一千三百多萬元，加上縣府自籌七百萬元，「富山漁業資源保育區改善工程」包括入口廣場、一百九十公尺海濱生態步道、兩百六十五公尺的潮間帶生態步道等，並統一由解說教室入口進入海灘，農業處表示，近期已完成驗收，部分缺失待改善，預計二月一日起試營運並開始收費、二月三日正式開幕。

全票40元 東縣民、老幼半價

農業處說明，海濱生態步道兩端入口分別在安天宮、解說教室，在步道上賞景不收費，但若要下到海灘，必須統一由解說教室入口進入，可由另一頭安天宮出來，使用規費全票每人四十元，縣民及十二歲以下孩童、六十五歲以上長者入園均為廿元。

區漁會漁業資源保護管理委員會主委陳志和說明，杉原最多一年湧入廿多萬人次，旺季一天超過千人，雖然近年遊客量下滑，但去年還是有十多萬人次，以每年十萬到十二萬人次遊客量來算，評估一年入園收費約六萬人次，收入將用於聘請保育員、售票員，另每月繳給縣府兩萬五千元權利金，作為環境維護基金，此外，解說教室也將有四格攤位出租，將來有盈餘將用於地方。

陳志和表示，收取規費後會提供保險，也有五十秒的環境導覽及資源保育影片介紹與說明，另提供付費生態導覽，包括保險、防滑鞋及一小時廿分的解說體驗等，收費為每人兩百五十元，預約電話：（089）281050。