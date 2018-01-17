〈南部〉（台南）善化慶安宮月底拆鷹架 過年可拜拜

2018-01-17

〔記者黃文瑜／善化報導〕市定三級古蹟善化慶安宮，在二○六地震中受損，文化部補助四百萬元經費協助整修，從去年五月進行修繕至今，進度約有七成，預計一月底能將廟前施工鷹架拆除，讓信徒在過年時順利到廟裡拜拜求平安。

善化慶安宮主祀天上聖母，在清朝同治年間因地震毀損，由各方信眾募資重建文昌閣，並改名「慶安宮」，從台南大天后宮迎奉媽祖，皇民化運動時直接將慶安宮拆掉，做為「御遺跡所」，直到終戰時才重建大廟。

慶安宮總幹事魏素珍指出，民國三十六年大廟重建時，信眾普遍經濟條件不佳，加上當時的建築材料不及現在好，因此前後曾經歷過幾次大修，最近一次是民國九十二年，當時廟的屋頂會漏水，還要幫媽祖「穿雨衣」，因此整修就把屋脊以鋼棒補強固定，但經過二○六地震後，以石灰及紅磚蓋的牆面及規帶都嚴重受損，牆上裝飾的水車堵剪黏、交趾陶也都掉落，因此文化部補助四百萬元經費，協助整修。

負責監造的郭國璽表示，二○六地震是東西搖晃，剛好廟兩邊對稱處都很堅固，讓中間以石灰及紅磚造的規帶，整個壞掉，現在施工整修困難重重，一天只能抽掉三、四塊古老紅磚，再回砌三、四塊磚，避免屋頂整個掉下來。

而廟的外觀過去做為裝飾用的瓷磚，現在也沒有人在做，只能找顏色相近的馬賽克，再貼回去，但因為卍字難貼，一次貼完十一排，就要休息，否則會貼錯，修復難度高。

魏素珍說，修復工程預定今年三月可以完成，但在一月底，就會拆除現有鷹架，讓民眾在過年期間可以見到完整廟門，到廟裡拜拜。