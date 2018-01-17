〈南部〉嚇阻濫倒廢棄物 招募15巡守隊

2018-01-17

去年總計開罰300多萬元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府環保局去年查獲業者非法棄置廢棄物，總計開罰三百多萬元，近來招募「高市國土環境巡守隊」，預計將籌組十五隊守護國土，加強巡查屢遭棄置地點，以嚇阻業者非法行為。

3家業者 撤銷許可證

高市有五百九十二家清除業者，數量高居全國第二名，光是去年就開出二百六十四張罰單，總計處分超過三百一十三萬元，其中有三家業者情節重大，將撤銷清除許可證，若是一般廢棄物可重罰三百萬元，有害廢棄物則可重罰一千萬元。

環保局另發現非法集團涉嫌以人頭或轉租方式，租賃土地或廠房，僅繳交押金及前兩個月租金，卻在拿到鑰匙兩天內，將廢棄物棄置完畢後，從此下落不明，經與保七總隊聯手，去年移送出租廠房被非法棄置廢棄物十多件，南台灣總計有五十一個處所。

環保局廢管科長林燦銘指出，高市廢棄物產量多，轄區又幅員廣大，增加管理困難與被棄置風險，招募國土環境巡守志工隊，平時巡查發現不法，協助拍照蒐證，通報環局前往稽查，民眾加入志工隊，除了保險、裝備及完整訓練外，服務達一定時數可獲頒榮譽卡，能免費進入全國公立風景區及文教設施。

環保局長蔡孟裕表示，市府為防範不肖業者未妥善將廢棄物運至處理機構，透過密集查核比對相關資料，一旦發現不法情形，與警方聯手將不法業者依廢清法送辦，可重判五年、得併科一千五百萬元。