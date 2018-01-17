〈南部〉臭氧減量 高市脫離三級防制區惡名

2018-01-17

環署同意躋身二級防制區

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市是全國僅剩兩個臭氧三級防制區之一，市府環保局歷經多年改善有成，連三年臭氧減量符合標準，環保署同意高市躋身二級防制區，擺脫二十年的三級防制區惡名。

高屏地區是全國唯一臭氧、PM10及PM2.5均未符合國家空品標準，其中高市為石化重工業區，過去空氣中臭氧污染嚴重，二十年前被環保署公告為臭氧三級防制區，不符合空氣品質標準。

環保局表示，臭氧源自於碳氫化合物與氮氧化物經陽光照射後，在大氣中反應生成，與一般直接從煙囪排放的污染物產生方式不同，所以管制較複雜。

推動降低工廠碳氫化合物排放

環保局推動降低工廠碳氫化合物排放，一○一年訂定全國最嚴的設備元件加嚴標準，設備元件稽查數量從一○二年度三萬多次，逐年增加至去年達十一萬七千多次，許多工廠更新設備、改進污染防制管理制度。

臭氧連三年符合空氣品質標準

環局更推動石化廠區回收燃料氣取代重油，要求二十八家工廠共四十九座廢氣燃燒塔母火，全數採用乾淨天然氣作為燃料，並採取勤查重罰策略，高市臭氧終於連三年符合空氣品質標準。

環保局指出，高市十年來臭氧小時平均值從一百二十七ppb降至一○八ppb，減少十九ppb，其中一○二年到去年共四年降低十一ppb，是降幅最大期間。

環保局長蔡孟裕說，臭氧改善雖達階段性目標，但細懸浮微粒PM2.5仍屬三級防制區，年平均值雖減量達四十四％，仍未符合國家標準，環保局制定四十八項措施，努力改善空污，力拚躋身二級防制區。