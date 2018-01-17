〈南部〉台東美髮店停業半天 義剪做公益

2018-01-17

9位獨居、弱勢長輩享受沙龍服務

〔記者王秀亭／台東報導〕獨力照顧因車禍癱瘓女兒多年的七十一歲楊秀菊，平時靠著低收入戶補助及偶爾的零工維持生活開銷，連剪髮都覺得奢侈，台東市一家美髮店昨天上午特地停業半天，讓楊秀菊等九位獨居、弱勢長輩到店裡享受美髮沙龍服務，在農曆年節來臨前從「頭」煥然一新。

初次踏進SAMMI創髮藝店的楊秀菊說，以前都到家庭理髮店剪髮，理髮店美髮師退休、女兒車禍、自己腿部開刀後，低收入戶的她又要照顧臥床女兒，少有外出打零工的機會，只靠政府補助付房租、維持日常所需，剪髮只能等社區免費義剪。

住卑南鄉的八十八歲施清由一年剪髮不到兩次，灰指甲加上視力模糊，無力自行修剪，也受華山基金會與SAMMI創意髮店長呂月美之邀，成為受邀長輩中的唯一男性。

呂月美表示，只要縣內有社福機構有需求，店內髮型設計師都會協助義剪，發現有許多長輩幾乎沒有到髮廊接受沙龍服務的經驗，今天上午特地把店門關起來，讓店內空間完全屬於長輩們的，包括自己共出動八名設計師，決定給長輩不同的體驗，還有一名美甲師也來幫忙。

阿公、阿嬤們坐上舒適的洗髮椅，設計師們一對一位長輩們洗頭，七十二歲陳麗珠阿嬤享受整個洗髮及按摩的過程，直喊好舒服，快睡著了；施清由阿公則是期待能剪個年輕帥氣的髮型，經過店長SAMMI的巧手，施阿公看著一頭清爽髮型笑說「這是我嗎？快不認得了。」

800多位偏鄉銀髮族需認助

華山基金會台東縣站長王淑柔表示，有別於以往的義剪，這次帶著阿公阿嬤直接到店裡接受沙龍服務，不過全縣還有近千位偏鄉長輩需要被長期照顧關懷，但目前只有一百二十七名長輩有善心人士認助長年服務經費，還有八百多名長輩未被認助，盼民眾一起加入認助行列。