〈南部〉潮州春節市集投標 最高價4天160001元

2018-01-17

特區攤位60個 總得標金破300萬

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣潮州春節市集熱度不減反增，今年參與「特區攤位」競標攤商人數再創新高，比往年多了近一倍，總得標金額更首度突破三百萬元，創下歷年新高。

不少人從中北部南下 73人搶標

今年不少攤商專程從中北部南下搶標，去年有四十名投標者，今年則有七十三人投標，開標過程格外刺激（見圖，記者邱芷柔攝），最熱門的特區攤位中，以「特二」攤位競標金額最高，投標者僅以一元之差得標，得標金額為十六萬〇一元，總投標金額達三百一十四萬兩百二十四元。

潮州鎮公所建設課課長王建元說，今年攤位規劃與去年相同，共有六十個特區攤位，四百三十一個一般攤位，特區攤位創下歷年最高的投標總金額，最高價的攤位也與前年同列歷年最高。

公所指出，一般攤位每個四千元，將於十九日辦理登記、二十三日進行抽籤，推算今年市集總收入有四百八十六萬四千兩百二十四元，約比去年多了二十一萬元，扣除市集管銷費用後，春節市集盈餘將回饋鎮民，用於道路維護、排水設備、號誌增設等，為潮州打造更友善的環境。

年假短出國人較少 攤商見商機

投標攤商透露，今年農曆春節年假短，預估出國旅遊的人會比較少，因此留在台灣、家鄉過年的人相對就多，攤商看見商機，所以很多人都摩拳擦掌準備為自己賺紅包錢。

公所也表示，有三十多年歷史的潮州春節市集，從原本三百公尺的年街，到現在總長度達一﹒二公里，每年除夕到大年初三都湧入大批人潮，去年更創下二十五萬人次的紀錄，今年除了延續去年規劃，也會讓停車場、流動廁所等動線可以更順暢。