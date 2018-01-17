〈台北都會〉北市無號誌路口 年均事故1.3萬件40人亡

2018-01-17

多在老舊住宅區 違停多

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通事故多，無號誌路口平均一年車禍受傷事故多達一萬三千件，死亡人數約四十人，這些隱身鄰里巷弄的無號誌路口除因為沒有交通號誌，又多位於老舊住宅區，民眾為停車方便，儘管道路劃有紅線仍停滿路邊，甚至在路口轉角種樹、植栽阻礙視線。以士林區承德路四段巷弄與通河街七十六巷交叉口為例，在地民眾形容「三天兩頭都在出車禍」。

位於士林區捷運劍潭站周邊的承德路四段巷弄，社區內住宅林立，因周邊停車場、停車格少，儘管道路邊都畫有禁停紅線，多數住戶仍直接將私人車輛停滿道路兩側。

為此，該區範圍內交通事故頻傳，上週六在承德路四段十巷與通河街七十六巷口，又發生機車擦撞事故，看到當事人無大礙後，一旁的小吃店家淡定繼續做生意。店內民眾說，這裡三天兩頭就出事，有時一天就有兩、三起車禍。

記者觀察現場發現，不論是承德路四段十巷還是通河街七十六巷，道路兩旁都畫有紅線，且轉角處的樹木枝葉茂密，使得轉角車輛更難察覺。交通局坦承，這類無號誌路口數量難以統計，但時常發生交通事故，以二○一六年統計數據為例，無號誌路口車禍受傷件數達一萬三○八二件。

交通警察大隊執法組長顏三隆指出，依照道路交通管理處罰條例，違停於紅線可開罰九百元，至於植栽阻擋視線，種在道路範圍才屬違法。