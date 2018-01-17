〈台北都會〉北市公車少網路 公運處：顧安全別滑手機

2018-01-17

新北全部建置 北市僅1/10

〔記者黃建豪／台北報導〕雙北公車時常互通，但新北市兩百七十一條公車路線、兩千五百輛公車，已於去年九月全面提供免費Wi-Fi上網，但台北市做為首都，還擁有全台唯一的資訊局，公車網路服務卻落後新北，僅十分之一公車路線提供免費Wi-Fi。對此，資訊局表示，將努力促成公車業者在公車上廣設Wi-Fi，但北市公共運輸處（簡稱公運處）表示，搭乘公車以安全顧慮為主，不希望乘客因忙滑手機忽略安全，寧願乘客緊握扶手，沒有增設公車網路打算。

新北市去年九月大動作舉行記者會，宣布轄內兩百七十一條公車路線、兩千五百輛公車全面提供免費Wi-Fi上網服務 ，相較之下，台北市公車網路至今只有二十八路線、約五四八輛公車提供Taipei Free網路，另有三條路線提供經濟部與北市合作的４Ｇ網路，而台北市公車路線共有二八○餘條，亦即公車網路佈建率僅十分之一。

對此，資訊局表示，新北市公車網路是由公車業者自行建置，條件是使用者得收看廣告，業者可收取廣告費做補償，台北市卻是由市府自行編列預算請業者裝設，不須收看廣告，每輛車一年要九千多元費用，在預算有限下，只選擇搭乘人次較多的主要路線建置網路，今年也沒有增加空間。

公運處說，搭乘公車時要以注意行車安全為主，因為行駛狀況多，若低頭滑手機，一旦碰上緊急煞車，就可能因疏忽在車內摔車；寧願乘客的手緊握扶手，所以沒有擴建公車網路的打算，若公車業者要自行建置，不會阻擋。

首都客運：不會主動設置

首都客運總經理李建文指出，新北市公車之所以能全面佈建網路，是因為新北市府有規定，且會將網路費用納入運價成本，若台北市也納入運價成本，才會考量主動裝設網路。