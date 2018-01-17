〈台北都會〉深坑國小單車走讀 景美溪到淡水河口

2018-01-17

六年級生找尋畢業小論文最佳素材

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市深坑國小位在景美溪旁，一八九九年建校，至今有一百一十九年歷史，校方安排每位六年級學生騎單車巡禮大台北三條重要河川，昨天首批師生從學校旁的景美溪自行車道，順著溪流騎約二十八公里經台北公館、大稻程，最後到達淡水河的出海口，追尋先民的開墾足跡和百年深坑的發展歷史，也為畢業小論文找尋最佳素材。

分組輪流體驗窯烤披薩、探訪古道

深坑國小一百七十位六年級學童分成三組，要輪流體驗三項充滿挑戰的戶外活動，第一組先從校園的有機生態農園摘取新鮮的食材，自行製作窯烤披薩；另一組從深坑老街走向鄰近的山林古道，探訪深坑的人文地理環境；最興奮的一組人馬，則是從景美溪騎自行車前往淡水河口。

深坑國小校長郭雄軍表示，讓孩子騎單車巡禮景美溪、新店溪、淡水河，不僅欣賞河岸風光，還可走讀三條溪流的地理、歷史發展。

深坑老街渡船頭是淡水河系早期水路交通要地，深坑居民也可藉由景美溪舢舨，將各項貨物運到新店溪的艋舺、大稻埕、淡水等地交流販售，小朋友昨天踏著單車，看著美麗的河岸風景，遙想當年的貿易帆影。

學童羅威廷說，他學到不少與溪流有關的事物，包括水生動植物，甚至是溪水來源，也懂得要去保護河流、溪水，讓後代也能欣賞到這裡的美；學童吳丞凱說，從沒騎過這麼遠的距離，但是很有成就感。

郭雄軍指出，留在社區走訪古道的學童，先從「我家在深坑老街」讀本，複習老街的由來典故和建築風貌，深入鄰近的古厝和廟宇、並且踏入石媽祖古道、天龍宮與炮仔崙山林步道，感受社區的人文和環境風貌，整個深坑都是小朋友的學習舞台，這些戶外學習都能當成畢業生的小論文題材，並且在畢業典禮頒獎和發表。