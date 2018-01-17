〈台北都會〉陳景峻接辦台北燈節 批得標商反覆

2018-01-17

辦好燈節 新任觀傳局長陳思宇有信心

〔記者沈佩瑤／台北報導〕一年一度台北燈節即將在二月登場，接管燈節業務的副市長陳景峻昨召開記者會，矛頭指向得標廠商「槮凌股份有限公司」，痛批其態度反覆、心態可議、不負責任；另外，市府昨公布新任觀傳局長由副發言人陳思宇（見圖，記者沈佩瑤攝）接任，陳對燈節信心滿滿地表示，陳副市長出馬加上府級動員，絕對能辦好。

陳景峻說，燈節預算一直都編列四○五○萬元，不足部分，廠商可用燈節名義募款，去年得標廠商努力募款把燈節辦得風風光光，但今年得標廠商「槮凌股份有限公司」從十二月得標後，就不斷出爾反爾、態度反覆。他不滿地透露，前晚他在辦公室等廠商等到晚上七點，市長柯文哲甚至特地趕回市府，結果「他（廠商）上來樓梯，又跑掉」。

陳景峻直言，市府已和該廠商開了四次工作會議、一次跨局處會議，廠商還是不肯簽約，痛批「一個人把市政府重大活動搞得天翻地覆」，他認為該廠商汪姓負責人心態可議、不負責任。

他拍胸脯保證，既然扛起來了，一定把燈節辦好，甚至超越去年；如果解約，他會親自去把各藝文團體找來。

新任觀傳局長陳思宇接受電訪時表示，目前府級動員，副市長陳景峻更親自出馬，絕對有信心辦好台北燈節；觀傳局業務非常活潑多元，單靠局長一個人無法完成，她會和同仁站在一起，面對所有挑戰。

七十五年次的陳思宇是台北市議員陳建銘掌上明珠，曾在陳建銘辦公室當助理，後擔任觀傳局長簡余晏機要秘書近兩年，前年底借調至媒體事務組，去年五月就任北市府副發言人。