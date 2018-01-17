〈台北都會〉《新聞幕後》人事紛擾 挫基層士氣

2018-01-17

記者蔡亞樺／特稿

台北燈節登場前夕，觀光傳播局長簡余晏走人，讓觀傳局上下一陣錯愕，雖為辦好燈節，內部已開過無數次工作會議，但得標廠商竟向議員陳情要求「減項」並直通市長室，市長室前晚臨時召集會議，會中砲聲隆隆，柯因此認為簡離開前未搞定廠商，再加上柯當晚被廠商晃點、放鴿子而不滿，昨早市政會議柯忍不住大罵簡「棄職潛逃」，不到中午消息傳開，讓觀傳局人員議論紛紛，揣測是高層鬥爭放出消息，卻重擊基層士氣，讓燈節未辦先受挫。

得標商找民代要求減項

今年燈節預算經費與去年相同，維持在四千多萬元，雖歷經三次流標，去年十二月總算有一家廠商得標，但該廠商規模較小，無法包辦燈節行銷、燈區規劃、小提燈等所有事項，據了解，該廠商找到北市議員陳情，要求市府「減項」。觀傳局因此將原本採行統一發包的燈節標案「拆開」，以多個標案對外招標，尋求更多民間廠商合力籌辦，以求台北燈節如期進行，觀傳局主責科室官員也緊盯，確認「期程進度都滿順利」，有把握辦好燈節。

只是，簡求去的消息流傳開來，讓觀傳局頓時群龍無首，柯指示副市長陳景峻接管台北燈節，觀傳局定期向陳匯報進度，但市府有心人士不斷放話操弄人事案，辭意堅決的簡雖快速搬空辦公室並退出市府LINE群組，不讓燈節一事被模糊焦點。

但廠商找上民代陳情，觀傳局前天臨時被點名到十一樓向柯報告，據了解，不論觀傳局在會議中如何解釋，高層仍多所不滿，昨市政會議後，柯批評簡的消息也迅速傳到媒體耳裡，都讓觀傳局內部氣氛低落沮喪，基層雖不敢談是高層鬥爭，但心照不宣。