〈台北都會〉台北燈節未簽約 柯斥「棄職潛逃」簡余晏回「心向明月」

2018-01-17

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕台北燈節一波三折，主責的北市府觀光傳播局長簡余晏在上週請辭，市長柯文哲指示副市長陳景峻接手後，卻在聽取籌辦進度報告後，發現尚未與得標廠商簽約，氣得昨早市政會議中痛斥簡余晏「棄職潛逃」；簡余晏昨在臉書寫下長文，驚呼「難以置信」，並強調「我本將心向明月」，暗訴自己一片真心卻換來無情對待的委屈。

台北燈節去年首度移師西門町舉辦，結合文創、遊行等，活動豐富多元，主燈「小奇雞」也受到好評，吸引大批賞燈人潮，觀傳局今年規劃燈節在西門町續辦，但招標三次均無人投標而流標，傳出停辦危機。

觀傳局去年十二月再招標，結果由樂團蘇打綠團長「阿福」所投資的槮凌股份有限公司得標。昨早柯文哲主持市政會議時向在場局處首長表示：「遇到問題就要舉手，不要真的變成問題後，就比較難處理。」

柯話鋒一轉，批評簡沒把燈節處理好就走人，直言：「這是我安給簡余晏的罪名『棄職潛逃』。」

觀傳局：契約已生效 僅剩用印

但觀光傳播局副局長陳譽馨昨表示，台北燈節自去年十二月決標後契約已經生效，期間因相關簽約文件需一些時間往返確認，目前僅剩用印行政程序尚未完成，廠商已依契約開始履約，並與觀傳局召開工作會議、跨局處會議及會勘達十餘次，強調簡在口頭請辭休假前，規劃方向大致底定，相關作業均持續進行，休假期間也保持聯絡，協助處理。

連日來未在媒體露臉的簡余晏昨透過臉書PO文表示：「剛才訝異聽聞柯市長的批判，我真的不知道是否有人居間誤傳，難以置信！」她腦海浮現鼓勵柯文哲參選台北市長，並送「良醫醫國」的那一幕；拚戰至今四年，強調「我本將心向明月！」

簡余晏指出，台北燈節多數工作在她離職前已做了許多，開了數十場會議，是因為預算不夠，不足因應這麼大的活動，「此事與我去職時機無直接關連」，她在觀傳局任內開創或接手活動這麼多，燈節、開齋節、河岸音樂季跨年、杜鵑花季等，「不論我在幾月去職都會有未完的大型活動」。

簡：任何時間去職都有未竟活動

簡余晏也意有所指地寫下，來市府工作本是為民服務，並非只服務特定人士，但從想休息而離開市府團隊到現在，終於體會「離別是最難學會的人生課題」這句話的意思。

簡余晏表示，即將接任局長的陳思宇及在局裡認真努力的副局長陳譽馨和所有夥伴，都需要大家更多的支持，「成功不必在我，夥伴們你們很棒，我相信大家一定會把燈節辦好的！加油！」