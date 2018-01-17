〈台北都會〉《新北》輕軌單程票用熱感應紙 挨批不環保

2018-01-17

〔記者陳心瑜、葛祐豪／綜合報導〕預計今年底完工通車的淡海輕軌單程票最近出爐，卻引發民眾質疑「不環保」，指政府力推「限塑」，竟使用無法回收的熱感應紙。新北市議員鄭宇恩也質疑，熱感應紙票券單薄、容易搞丟，且使用方式不符合民眾搭乘習慣。不過，新北市政府捷運工程局回應，熱感應紙成本較低且較一般印刷環保，將維持不變。

捷運局︰成本低 較一般印刷環保

目前只有高雄輕軌以及將通車的淡海輕軌，單程票採用的則是熱感應紙。高捷公司表示，鑑於熱感應紙曾傳出含毒性化學物質雙酚Ａ，因此對於材質有嚴格要求，都符合規定；搭高雄輕軌的乘客，絕大多數是使用一卡通等電子票證，購買單程票者粗估比例不到一成，尚未接獲有民眾投訴不環保。

市議員鄭宇恩表示，熱感應紙薄薄一張，很容易因放在口袋摩擦而磨損票面資訊，保存不易，且熱感應紙無法回收，不友善也不環保。

新北市政府捷運局總工程司凌建勳表示，輕軌站採開放式設計，不設置刷票閘門，因此無法回收塑膠硬幣。除了高雄輕軌，英國愛丁堡輕軌、奧地利維也納私鐵、芬蘭輕軌和韓國鐵路的單程票也都使用熱感應紙。

凌建勳說，購買淡海輕軌單程票的乘客可以直接上車，無須刷票，至於持電子票證民眾，則是分別於起站、訖站刷卡。熱感應紙較一般印刷方式少了色帶、碳粉使用，相對環保。

凌建勳坦言成本也是重要考量，北捷的塑膠幣一枚就要十元，而熱感應紙一張僅約○．一六元，兩者成本相差逾六十倍，此外還有建置閘門的成本。