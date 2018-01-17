〈台北都會〉打擊空污 新北推7管制措施

2018-01-17

拚兩年內減一座燃煤電廠污染量

〔記者何玉華／新北報導〕空污問題嚴重，新北市要減少污染源，市長朱立倫昨天表示，將透過停發生煤許可、燃煤鍋爐全數退場、高污染車輛汰換、推動電動公車、電動車停充優惠、禁用高污染施工機具及住宅餐飲油煙嚴管七大作為，在兩年內「減少一座燃煤電廠污染量」。

其中，停發生煤許可恐影響深澳電廠重建新廠後的營運，環保局新聞發言人孫忠偉表示，蓋是可以蓋，但新北不會發給生煤使用許可，廿九日在環保署將召開的環評會議中，新北會表達此一立場。以細懸浮微粒（PM2.5）為例，一座燃煤電廠一年的排放量為兩百七十公噸，因此兩年的減少目標為兩百七十公噸的排放量。

停發生煤使用許可 推電動公車

環保局昨天在市政會議提出空氣品質治理專案報告，朱立倫表示，空氣污染已造成民眾疑慮跟恐慌，國際各城市都朝降低污染、維護空氣品質努力，新北市空品指標從一○二年紅色警戒有廿二天，一○六年已降為一天；細懸浮微粒（PM2.5）濃度平均值從一○二年的廿四．六三微克／立方，一○六年降為十七．一微克／立方，希望再降到十五微克／立方。

朱立倫指示，三大面向七大作為的管制措施，包括固定污染源，停發生煤使用許可、補助燃煤鍋爐全數退場改用低污染能源；移動污染源，則加強汰換二行程及老舊柴油車等高污染車輛、推動電動公車，公有停車場提供電動車停車或充電優惠措施；逸散污染源，則會在環評審查中直接要求禁用二○○三年以前出廠的老舊高污染施工機具或加裝濾煙器、推動住宅區燒烤店裝設油煙防制設備。

新購、換購電動機車 加碼補助

而為了加速汰換二行程機車為電動機車，朱立倫也宣布加碼補助，今年新購、換購電動機車多兩千元，分別提高為八千元、一萬兩千元。

前警大教授葉毓蘭前一天才在臉書發文，就限電、空污等問題讓她無法作壁上觀，認為只有侯友宜能為台灣解決問題，朱立倫昨天的宣示引起為侯友宜參選鋪路的聯想，朱立倫沒有正面回應，只說讓民眾最擔心的空污不再發生，是市府持續努力的目標。