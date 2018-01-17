〈北部〉公共藝術「匯集在這裡」 石梯坪亮相

2018-01-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮港口部落的阿美族藝術家伊祐‧噶照，以漂流木製作的作品「kahicera’an」是阿美族語，意為「滙集在這裡」，獲花蓮縣公共藝術專戶補助，昨熱鬧揭幕。伊祐說，大港口是秀姑巒溪出海的地方，漂流木、魚群都在這裡匯集，這些豐富的養分也滋養部落的每個人，能夠在家鄉創作屬於阿美族的作品，令人振奮高興。

位於東部海岸國家風景區石梯坪遊憩區入口，以漂流木片構築成、高達三公尺的地景藝術「kahicera’an滙集在這裡」，外觀像個巨大的漏斗，又像是宇宙中的黑洞把「能量」聚匯一處，相當特別。昨日開幕典禮包括，文化局長陳淑美、東管處遊憩科、公共藝術審查委員林興華、莊竣安、東華大學老師蔡文慶，以及港口部落的藝術家拉黑子、舒米、撒部、阿努、了嘎、馬浪、達耐、勒嘎、海蒂、王力之、小圓等，一起為作品揭幕。

伊祐‧噶照說，港口部落是他的故鄉，作品希望傳達「匯集」的意義，頂端的開口敞開，希望迎接每一個機會跟可能性，就像雨水落在大地山川的各個角落，最後水會滲進土中、匯成溪流然後入海，滋養天地萬物，生生不息。

文化局表示，花蓮縣一○二年依公共藝術設置辦法、文化藝術獎助條例，將衍生的公共藝術經費專款設置「公共藝術專戶」，由於前兩三年經費較少，只有辦理公共藝術承辦人員的教育訓練課程，直到去年一○六年才補助地方設置公共藝術作品，去年共有四個競爭型計畫提給花蓮縣公共藝術審議會審查，最後核准二案，分別補助五十萬元，其中「滙集在這裡」公共藝術率先落成，另一案為藝術家陳淑燕的「光之屋」，預計三、四月間完成。