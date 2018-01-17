〈北部〉引進綠自然照顧 黎明「好心蛋」熱銷

2018-01-17

〔記者王錦義／花蓮報導〕市售雞蛋過去常傳出食安問題，花蓮黎明教養院引進國外「綠自然照顧」健康照護與農牧生產結合的新興社會照顧模式，在壽豐鄉創設「黎明向陽園」，園內放養蛋雞，無毒乾淨的環境產出的「好心蛋」僅在自家商店販售，銷售量逐步成長，甚至有新北市的企業專門訂購作為捐血贈品。

人道飼養、不用藥 雞隻下健康蛋

「黎明向陽園」是台灣基督教門諾會黎明教養院所屬機構，透過「綠自然照顧」與動物輔療，幫助身心障礙者生活自立，回歸社會。園內飼養數百隻母雞，以健康無毒的放牧方式生產「好心蛋」。教養院指出，「好心蛋」以人道飼養蛋雞，在寬敞雞舍溜達的母雞生下來的蛋，自然健康飼養全程無用藥，不打抗生素與生長激素，也不強制雞隻換羽，這些雞生產出來的健康雞蛋就是黎明好心蛋。

樂道庇護商店賣蛋 成長2成多

黎明教養院在花蓮照顧身心障礙孩童多年，希望協助院生擁有一技之長的生存能力，辦理庇護工廠、向陽園，教導各項生產專業技能，同時在花蓮市區光復街上設置庇護工場的愛心商店「黎明樂道庇護商店」。教養院指出，之前因為外縣市的雞蛋發生食安新聞，許多民眾轉向要求購買花蓮在地生產的雞蛋，樂道庇護商店的「好心蛋」銷量成長二成多，成為熱銷商品。

黎明教養院長梁桂花說，向陽園還推出全台首創的「療癒雞」服務，在母雞年邁後產能下滑，園方挑選性格穩定親人的蛋雞，經過專業訓練後，住在乾淨溫暖的專屬雞舍裡，享受專人照顧及健康檢查福利，與動物輔療師一同「出任務」，運用動物天生的「萌樣」以及溫暖的擁抱，打開身心障礙者退縮封閉的心房。