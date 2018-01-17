〈北部〉禁建51年 羅東都計周邊保護區解編

2018-01-17

跨3鄉鎮105公頃 採區段徵收開發

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東都市計畫周邊一○五公頃保護區禁建五十一年，內政部昨通過解編，範圍跨及羅東、五結與冬山三鄉鎮；解編後，將以「區段徵收」開發，土地發回率四成可作住宅區。代理縣長陳金德強調，保護區當初是被「誤植」，解編後將建構南北水網，解決淹水問題，也能保障人民權益，回應大羅東居民長年期待。

「羅東都市計畫工業區保護區變更案」內政部同意將計畫範圍的保護區，變更為公共設施用地和住宅區；縣府將透過「區段徵收」開發，地主需提供六成土地作為公共設施負擔用地與開發費用，發回的四成可作住宅區，開發經費約五十億元。

縣府建設處指出，這一○五公頃土地，民國五十五年被「誤植」保護區，造成羅東都市計畫推動陷入困難，影響地方發展，延宕五十年未解，一千三百七十一名地主權益受影響。

陳金德上任力推 提案不到40天通過

代理縣長陳金德就任後，全力推動此案力爭行政院支持。去年十二月八日，賴清德院長到宜蘭座談，被縣府列為第一案向賴揆報告，院長當天即請內政部長葉俊榮偕同陳金德現勘；翌日，陳金德再向賴揆請命盼全力促成。提案迄今不到四十天，內政部有關此案的會議、現勘，陳金德皆親自到場說明，完成歷史性任務。

陳金德說，看到「保護區」解編，會以為是很沉重的問題，但此案被劃為「保護區」是兩次誤植，五十五年因都市計畫書圖不一致，當初現況是農地，計畫圖寫成「保護用地」，六十幾年又誤寫成「保護區」，是未經過提案變更的「保護區」。

外圍建構南北水網 解決羅東淹水

陳金德強調，解編保護區是為了解決羅東治水問題，以及不能開發的窘境，建構美麗且具韌性城市的新羅東，縣府也向內政部承諾，會將公共設施面積提高到五成，用於南北水網、滯洪池、滯洪公園等建置，採取生態工法施作。

「以護城河概念排水。」縣府工務處長陳春錦說，羅東到現在還會淹水，是因為外面排水會透過五條排水路進到市區，解決淹水要在外圍建構南北水網，排除外圍的水不要進到羅東。