〈北部〉竹市寒假「呷熊飽」餐食券 照顧弱勢童

2018-01-17

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕寒假即將到來，但長假間少了學校營養午餐，卻可能增加弱勢家庭餐食負擔，新竹市政府社會處年啟動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助，弱勢家庭孩童可持餐食券兌換三餐，市長林智堅表示，去年共七千多人次受惠，不僅減輕家長負擔，也讓弱勢學童有充足體力，安心學習成長。

林智堅：減輕家長負擔 學童安心學習

林智堅說，為幫助弱勢學童，市府一○五年八月啟動「呷熊飽」幸福餐食計畫，與超過三百家幸福餐食愛心店家合作，涵蓋四大超商、便當店、麵包店、生鮮超市，提供方便且豐富多樣的餐食服務，社會處也提供國小弱勢學童「早安！飽貝」早餐餐食服務，讓弱勢學童能有充足體力，快樂安心到校學習。

社會處長陳雪慧說，為照顧弱勢家庭，啟動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助，當弱勢家庭遭遇緊急事故，社工員評估核發每張五十或八十元面額的餐券，讓民眾自行至便利商店、麵包店、早餐店及便當店，兌換熟食、便當、麵包或牛奶等，需要的民眾都能憑券換餐「呷飽飽」，照顧家庭基本溫飽。

十七歲的小銓因父親經商失敗後不告而別，由媽媽一肩扛起家中經濟重擔，為了養家餬口，媽媽從事清潔工作，某次下班途中車禍受傷，醫師建議休養兩個月，經學校老師通報，社會處社工協助申請「馬上關懷急難救助金」及呷熊飽餐食券，小銓才能帶著十歲的弟弟用餐食券選購麵包、便當，減輕家裡伙食費開銷，讓受傷的媽媽不必煩惱孩子三餐，能夠充分休息。

陳雪慧呼籲，市民朋友可以多關心身邊周遭的鄰居及孩子生活狀況，如果發現有學童或鄰居三餐不繼或生活困難，請通報市府社會處，讓社工員評估家庭狀況，連結餐食券或其他資源，讓弱勢家庭的困難可以獲得解決，通報方式可撥打1999專線，或聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5350893。