〈北部〉《桃園》永安漁港列TNVR示範區 棄養犬反暴增

〔記者陳昀／桃園報導〕落實流浪動物零撲殺政策，市府動物保護處去年四月起在新屋區綠色隧道、永安漁港及桃園區虎頭山等三個示範區實施ＴＮＶＲ（捕捉、結紮、施打疫苗、放回原地）措施，但動保團體質疑市府只做半套，缺乏棄養稽查、固定餵養點等配套，導致民眾棄養、居民不友善行為變多，不少犬貓也因此死亡，直批「比不是示範區還慘」。
動保處駁 列示範區就是流浪犬多
動物保護處長陳英豪表示，這三處原本流浪狗就多，因此選做示範點進行源頭管理，動保處也會不定期調閱路口監視影像稽查，一旦發現棄養動物者即開罰三萬元至十五萬元，去年共開罰六件。
永安漁港棄養犬暴增至200多隻
「最多一週棄養十七隻！」在永安漁港餵養流浪動物十五年的愛心媽媽林欣璉表示，多年來他們將此處的流浪狗數量控制在一百二十隻至一百五十隻，動保處實施示範區後卻暴增到兩百多隻，去年至少一百隻狗被棄養。
林欣璉說，市府實施前沒有告知動保人士，也未與當地居民溝通，流浪狗為占地盤打架，加上環境整潔難控管，引發居民不滿，甚至出現了放餌毒狗或破壞餵養點設施的行為，市府缺乏配套的美意最終成為負擔，呼籲動保處優先執行家犬結紮、植晶片，從源頭杜絕棄養量，否則擴建收容所將狗不斷塞進去沒有意義。
桃園市推廣動物保護協會秘書長劉盈如說，虎頭山公園也有類似情形，前幾天還有被棄養的狗疑似凍死在公廁，建議動保處嚴格稽查棄養行為、確實控管示範區數量，並提升示範區的貓狗生活環境，像是固定餵養點或簡易狗窩等。
陳英豪說，市府一年清點示範區的貓狗數量一次，目前未達一年還不確定增加幅度，三處示範區在這期間實施ＴＮＶＲ的狗近三百隻，而動保處也不定期調閱路口監視影像稽查棄養者，今年也調降動物晶片植入費，希望衝高登記率；此外，動保處並不反對有人在示範區搭建簡易狗窩等設施，會再與當地居民及動保人士溝通，研議適合的動保措施。