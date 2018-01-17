〈北部〉《桃園》拚1區1日照 市府昨成立第8間

2018-01-17

全市失智、失能人口約5萬8千

〔記者李容萍／平鎮報導〕市府社會局輔導桃園市泓樂身心關懷協會籌設梧桐樹日間照顧中心，昨在平鎮區農會四樓揭牌開幕，成為桃園第八間日間照顧中心（見右圖，記者李容萍攝）。

社會局統計桃園的失智、失能人口約五萬八千人，為配合中央推動「長照十年計畫2.0」，讓有需求的失能、失智者都能在鄰近社區中獲得優質的日間照顧服務及成為家屬的堅強後盾，今年將再輔導成立六間日間照顧中心，明年要達到「一區一日照」的目標。

8間日照成立 收容量為270人

社會局長古梓龍表示，日間照顧服務是社區式的照顧服務，也可說是失能失智長者的「托老所」，桃園、中壢、平鎮、龜山及楊梅等五區已有八間日間照顧中心，收容量為二百七十人，因中壢天晟醫院及梧桐樹為新開幕，收托人數較少，八間日照中心目前實收一百七十七人；社會局預計，五、六月可輔導大溪綜合活動中心、中壢新明市場三樓開辦日間照顧中心，下半年八德旭登護理之家、龍潭大昌日間照顧中心、台北榮民總醫院桃園分院、衛福部桃園醫院也會加入服務陣容，而觀音、新屋、大園、蘆竹、復興等區也規劃明年都能設立日間照顧中心，達到「一區一日照」的目標。

古梓龍說，日間照顧中心的服務時間，原則為星期一至五的上午八點至下午五點，失能、失智長者白天可至日間照顧中心接受專業的生活照顧、生活自立訓練、健康促進、復健活動與餐飲服務等，夜間可返家與家人共享天倫之樂，讓長者不會因失能失智而得離家，而專業的照顧服務也可延緩長者的退化速度。

社會局提醒有長照服務需求民眾，可以直接向衛生局長期照顧管理中心提出申請，長照服務專線只要簡單四個數字「1966」，市府會依長者失能程度、家庭經濟狀況等予以補助，從第二級至第八級的補助為一萬零廿元至三萬六千一百八十元不等。

除了長照服務，社會局從二○○五年推動的社區照顧關懷據點已達二○八個，提供關懷訪視、電話問安、送餐服務與健康促進活動等，社區長輩如有需求，可洽詢各區公所社會課。