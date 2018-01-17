〈北部〉露營區管理多頭馬車 宜花縣府促中央訂專法

2018-01-17

露營區歸誰管 莫衷一是

〔記者花孟璟、簡惠茹／綜合報導〕交通部觀光局「露營專區」網頁上線，花蓮縣內被列為「合法」的露營區僅東部海岸國家風景區的石梯坪、瑞穗、磯崎，花東縱谷國家風景區的鯉魚潭、鳳凰山莊，以及太魯閣國家公園的綠水合流露營區，實際露營區數量有多少？縣府觀光處「答不出來」。依網路查詢，花蓮「非法」露營區至少有三十場。

花蓮縣府處長彭偉族強調，目前中央法規都有很多「模糊地帶」，露營野餐設施的目的事業主管機關在中央是教育部，地方權責在教育處；但露營區相關法規「散落」多處，從區域計畫法、水土保持法、休閒農業區設置管理辦法等，並沒有規定「非法的露營區」要件，希望中央早日訂出露營區「專法」，地方政府有依據就可以配合查處。

花蓮到底有多少露營區？從觀光局上線的「露營專區」，除了花蓮二個國家風景區、太魯閣國家公園所回報的六處露營區之外，依縣市政府別的露營區資料，花蓮縣資料是「零」筆。

17家合法 宜蘭已公告管理作業要點

至於農業處表示，如違反水土保持法會依法查處，但農業處強調「露營區主管機關應該是教育處」，如民眾要申請合法露營區，應該是找教育處；教育處則回應「露營區應該是觀光處主管」，莫衷一是。

事實上，愛「露」的民眾只要上網，從Google地圖查找，在花蓮縣境內扣除合法的六處，未經申請的非法露營區至少有三十筆資料，數量最多的壽豐鄉有九處、次之的瑞穗鄉也有八處，秀林鄉有五處。至於富里鄉的羅山露營區是縣府土地，但在觀光局公佈的資料中，並未列入合法露營區內，目前由富里鄉農會代管。

目前宜蘭縣內列管八十四家業者，僅十七家合法，縣府將輔導業者合法經營，落實管理機制。工旅處表示，去年十一月縣府公告「宜蘭縣露營場地管理作業要點」，要求申請設置露營場地須檢附的文件，包含商業登記、設置計畫等，要點分兩大部分，對危險區塊有明確公告，例如山坡地、土石潛勢區和河川區等，不准設置，另一個部分是針對露營場地規範，例如夜間照明、消防等設備，都需符合規定保障遊客安全。

工旅處指出，中央專章公告後，宜蘭縣作業要點就會廢止。