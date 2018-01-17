〈北部〉清水地熱賣溫泉 陳金德︰即起停售

2018-01-17

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣以公共造產販售溫泉，去年營收七萬多元，僅五結綠舞日式庭園飯店與礁溪山多利飯店申購。議員質疑，業者以溫泉包裝攬客行銷，卻未申請溫泉標章，溫泉有無加料？消費者權益未受保障。代理縣長陳金德昨宣佈，即日停售溫泉，嚴格管理使用。

2業者花7萬餘購泉 議員質疑圖利

宜蘭縣政府一○四年試辦清水地熱溫泉取供事業，去年一月公告受理溫泉申購，以每噸四十元販售，宜蘭縣合法旅宿業者都可申購；今年度並編列「溫泉取供銷貨收入」十六萬元歲入預算，但送縣議會審議遭刪除。

縣府指出，去年有兩家飯店向縣府申購溫泉，分別是山多利飯店買了約一八二噸共七千餘元、綠舞飯店買約一六五七噸共六萬六千多元，兩家業者都沒有向縣府提出溫泉標章申請。縣議員林成功就質疑，飯店購買溫泉水，卻沒有申請溫泉標章，是否會加料或不是使用真的溫泉誰會知道？消費者權益未受保障。

林成功還說，兩家飯店整年才花一點錢買水，就可靠溫泉加值飯店包裝行銷，這也違反公平正義，甚至有圖利之嫌。據了解，綠舞年營收達四千餘萬元，僅花六萬多元購買溫泉。

未申請「溫泉」標章？ 業者：審核中

縣府指出，溫泉使用業者，若以「溫泉」作為觀光遊憩休閒目的使用，一定要申請溫泉標章，否則依「溫泉法」可罰一萬到五萬元且可連續開罰，將調查業者對外是否以「溫泉」攬客。消保官王雅琳則說，從網路查看的資料，兩家飯店沒有使用「溫泉」宣傳，但還需進一步調查。

「即日停售供應，一○六年申購公告也廢止。」代理縣長陳金德說，公共造產事業在清水地熱，載運路途遙遠成本高，議會也刪除預算，縣府決定停止販售，溫泉是宜蘭寶貴資源，縣府會針對全縣水脈進行調查，建立「宜蘭縣溫泉地圖」，對溫泉使用嚴格管理才能永續使用。

綠舞表示，有向縣府申請溫泉標章，只是還在審核階段，飯店的風呂大眾池原標示溫泉，會改用宜蘭泉水加熱提供使用，已調整宣傳內容。山多利則說，飯店未標榜以溫泉水供應消費者。