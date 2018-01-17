〈中部〉拿對方照片爆料 侵犯肖像權判賠6萬

2018-01-17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓女子向尹姓女子訂購喜餅起糾紛，吳女遂把她與尹女的LINE對話以及尹女的照片，提供給媒體「投訴爆料」，尹女以侵犯肖像權為由，提告索賠六十萬元，台中地院一審認為，吳女使用尹女照片的目的不是營利，不構成侵害肖像權，判決尹女敗訴，不過，台中高分院二審卻有不同見解，認為吳女是以醜化尹女的方式使用照片，屬於非合理使用，判決吳女應賠償六萬元，全案判決確定。

判決書指出，尹女從事喜餅進口銷售，二○一五年二至五月，吳女透過LINE訂購喜餅一百廿盒，但因庫存不夠等因素衍生糾紛，吳女遂把自己與尹女的LINE對話截圖，並將尹女用於喜餅公司LINE群組的照片，拿給媒體記者投訴爆料，多家媒體於同年六月十七日起披露，尹女認為吳女侵害她的肖像權，提起民事訴訟索賠六十萬元。

吳女則辯稱，她沒有把尹女照片提供給媒體，尹女認為她提供照片，應負舉證責任，另外，縱使是她提供照片給媒體，也非牟利使用，而基於保護其他消費者的善良目的，新聞自由的公益價值應優先保護。

台中地院一審認為，吳女目的並非營利，沒有逾越尹女把照片放在LINE群組上，「默示使用」的範圍，不構成侵害肖像權，判決尹女敗訴，尹女上訴台中高分院。

台中高分院二審認為，吳女如認為尹女犯罪，可向警察求助，卻向媒體爆料，使用尹女照片的動機，並非純然基於社會大眾知的利益，而是滿足私人目的，此案不適用「新聞自由之公益價值應優先保護」，尹女也不可能「 默示同意」自己的照片提供給媒體，以醜化自己，吳女以醜化對方的方式使用照片，構成侵害肖像權，判決賠償六萬元，全案確定，不能上訴。