〈中部〉2棟透天厝 藏近千萬大麻樹

2018-01-17

〔記者許國楨／台中報導〕劉姓男子有園藝專長卻用錯地方，花了上百萬學習種植大麻技術，並找金主合作，承租兩棟透天厝栽種大麻，原以為掩人耳目可以賺取暴利，但還是被刑事局中部打擊犯罪中心盯上，起出毒品市值近千萬的大麻植株、乾燥大麻花，以及高壓鈉燈等種植工具，警方研判幕後有販毒集團操控。

警方調查，卅五歲劉男因對園藝有興趣，除網路自學並拜師學藝，花了上百萬習得種植大麻的技術，去年起找到有興趣的金主投資合作，在彰化縣員林市承租兩棟透天厝，闢設「栽種室」種植大麻。

警方說，劉嫌聲稱一開始透過網路購得大麻種子，栽種約三個月，等到成株後，開始利用園藝專長扦插技術及配合發根劑繁殖，降低購買種子的成本及風險，同時聘僱卅歲的蘇姓男子協助照顧，刑事局中打偵一隊獲報後，經過半年追查，前天傍晚出動卅多名幹員，針對二處「栽種室」進行攻堅，當場逮捕劉、蘇二嫌。

警方共查扣四一七株大麻植株、六一六公克乾燥大麻花，及高壓鈉燈、高壓鈉燈安定器、定時器、濕度與溫度計、開花劑等工具，警方估算查獲的大麻植株市值近九百萬元，乾燥大麻花市值八十萬元，但劉嫌卻辯稱尚未對外販售，警方則查出已有大麻花流入夜店等場所，不排除幕後有販毒集團操控，昨訊後全案依毒品罪嫌送辦。