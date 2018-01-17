〈中部〉遊具改造 磨石子溜滑梯重回公園

2018-01-17

〔記者張菁雅／台中報導〕公園裡的塑膠罐頭遊具常遭家長詬病，市府建設局在一○四年底已宣示公園不再使用罐頭遊具，並推動公園遊具改造計畫，讓磨石子溜滑梯、沙坑重回公園。第一波選定十六座公園，目前已完成六座，今年再推第二波計畫，將改善十五座公園。

台中市共有五百廿四座公園，其中設有兒童遊戲區約三百七十座，過去大多使用俗稱「罐頭遊具」的塑膠遊戲設施。

並設沙坑 取代塑膠地墊

建設局長黃玉霖表示，罐頭遊具對促進小朋友想像力、探索體驗及感覺統合效果有限，在健康上也有環境賀爾蒙的疑慮，為讓公園遊戲設施更友善，該局逐步汰換罐頭遊具，移除塑膠溜滑梯，打造傳統的磨石子溜滑梯，也以沙坑取代塑膠地墊。

建設局推動兩波公園遊具改造計畫，第一波已完成改善六座公園，包括北屯區仁和廣福公園、廍興公園、西屯區惠民公園等，文心森林公園、豐樂公園、花博葫蘆墩公園、中央公園等十座台中市亮點公園，也同步進行汰除罐頭遊具工程，新增感官設施。

黃玉霖指出，汰換罐頭遊具計畫受到市民肯定，今年接續啟動第二波公園改造計畫，將改善十五座公園，除了規劃與大自然相容的兒童遊戲場環境外，並將加入滑板場、跑酷等年輕人喜愛的設施，讓公園變得更友善有趣。

對於重新看到磨石子溜滑梯，許多家長都說好懷念，好像回到小時候。也有家長反映，部分兒童遊戲區周邊缺乏林蔭，到了夏天，磨石子經過日曬會很燙，小朋友的屁股會受不了，希望市府能改善。