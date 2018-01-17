〈中部〉百年舊大安溪橋 斥資1.15億修復開工

2018-01-17

鐵公路共用橋樑 全台僅存

〔記者張軒哲／台中報導〕近百年歷史的「舊大安溪橋」，是全台目前唯一僅存的鐵公路共構橋樑建築，功成身退多年，被列為台中市歷史建築。民國九十三年因七二水災沖毀兩座橋墩，橋體毀損形成斷橋。中央及台中市府共編列一億一千五百萬元進行修復，昨日舉行開工典禮，預計民國一一○年完工，將串聯日南火車站周邊景觀公園步道，帶動日南地區觀光。

舊大安溪橋建於一九二○年，介於台鐵日南與大甲兩車站間，全長約九百二十公尺，橋體跨越大安溪下游，早期包括鐵路橋及公路橋兩部分，是聯繫大甲地區大安溪南、北兩岸居民交通要道，更串聯台灣南北交通運輸動脈，形成火車、汽車、行人共用橋樑的有趣現象。

隨著公路改道行駛新台一線及鐵路電氣化，舊大安溪橋於民國六十四年卸下公路運輸重任，隨著七十六年鐵軌拆除後，公路橋及橋墩仍保留當時構造，從橋上可遠眺大安溪與鐵砧山景色。七○年代日南地區不少學童遠足的回憶，則是穿行舊大安溪橋到鐵砧山遊玩。民國九十三年七二水災沖毀舊大安溪橋兩座橋墩，自此形成斷橋閒置多年，近年地方修復聲浪不斷。

110年完工 將成為景觀步道

昨日開工典禮由市長林佳龍、文化部文化資產局副組長林炳曜、市府文化局長王志誠、文資處長李智富、市議員李榮鴻等人共襄盛舉，進行開工修復。林佳龍指出，舊大安溪橋有著歷史文化意義，工法特別，民國一一○年修復完成後，可成為景觀步道，透過串聯日南車站，有助於觀光發展，可望成為打卡熱門景點。

市府文資處指出，舊大安溪橋的橋體相關史料不多，修復難度高，此次修復範圍包括橋體工程、橋體再利用工程等，總金額一億一千五百萬元，也是台中市目前單一歷史建築本體修繕金額最高的工程。

●舊大安溪橋小檔案

舊大安溪橋橫跨大安溪下游全長約九二○公尺，西元一九二○年興建，包括鐵路橋及公路橋兩部分，鐵路橋於西元一九二二年完成，公路橋完成於西元一九三四年，成為台灣南北鐵公路交通樞紐，舊大安溪橋屬於「石工橋」型式，構造為一九二○年代廣泛運用的「鈑桁橋」技術，橋墩表面石材均取自大安溪河床，石砌工法細緻。六○年代鐵公路運量漸增，舊大安溪橋民國六十四年卸下公路運輸責任，而鐵路於民國七十六年改線，舊大安溪橋功成身退。民國九十三年七二水災沖毀舊大安溪橋兩座橋墩，自此形成斷橋，台中市府於民國九十五年公告為歷史建築。

（資料來源：台中市府文資處、記者張軒哲整理）