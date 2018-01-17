〈中部〉集鹿路又跳電 集集門戶一片漆黑

2018-01-17

路燈開關超載跳電

〔記者劉濱銓／南投報導〕路燈又跳電！南投集集鎮主要聯外道路集鹿路，是進入集集市區的重要門戶，惟前晚（十五日）路燈卻都不亮，一直到深夜都未開啟，經過的民眾看見一片漆黑，以為集集變空城；對此，台電表示，該區電纜地下化導致路燈開關超載跳電，造成路燈不亮，昨已修復完畢，惟該工程仍有一至二月工期，期間若發生路燈跳電，將會儘速搶修。

「失明」約一公里

集鹿路是集集鎮聯外主要道路，銜接車輛往來頻繁的省道台十六線，該段路長約五百公尺，筆直的道路上有餐廳、商店及零星住家，惟前晚路燈卻一直未開啟，讓餐廳業者抱怨連連，往來的機車族，則缺乏明顯的道路照明，夜間行車也增加風險，就連銜接路口的台十六線，也有約五百公尺路段路燈不亮，總計兩條道路路燈「失明」約有一公里。

在地民眾說，該路段路燈經常跳電，有時一天，有時二、三天，距離上次路燈沒亮，也是月初的事而已，由於集鹿路是當地重要交通孔道，夜間缺乏照明變得一片漆黑，撇開商家、餐廳晚間生意難做不說，民眾出入也相當不方便，希望相關單位能重視，盡速度過這段「黑暗期」。

台電表示，該路段路燈經搶修已恢復照明，惟靠近集集火車站的路段正在做電纜地下化工程，過去確實曾因委外承包商施工不慎，才會造成跳電，未來工期還有一至二個月，除將要求包商施工注意，若不慎再發生跳電，也會儘快修復。