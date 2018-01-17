〈中部〉前瞻挹注9千萬 東溝排水將拓寬

2018-01-17

〔記者陳冠備／埔心報導〕彰化縣東溝排水為員大排重要排水支線，但匯流處仍為舊式土堤護岸，每逢大雨河水暴漲，就容易發生溢堤，造成附近良田淹水，可是該處其經埔心、溪湖、埔鹽三鄉鎮，長久以來成為三不管地帶。縣府爭取到前瞻基礎建設經費九○○七萬元辦理「東溝排水改善工程」，解決淹水之苦。

流經三鄉鎮 逢大雨易淹

東溝排水全長十點九公里，從永靖流經埔心、溪湖、埔鹽，最後匯入員大排，目前上游河段均已完成整治，最後的六九七公尺匯流處則因土地取得問題還未施作，這一段也因大雨來襲宣洩不及，常有護岸滑落現象，若發生溢堤，鄰近社區與梧鳳國小學區都將受影響，地方民眾多次陳情希望政府加緊改善。

縣長魏明谷日前現場實勘時表示，為克服這幾十年來無法解決的水患，縣府早將「東溝排水改善工程」排入前瞻基礎建設經費爭取第二順位，第一期獲得中央支持補助九○○七萬元，包括工程費七五○○萬元、用地費一五○七萬元，希望整治後能充分提昇區域防洪能力，保護民眾生命財產。

魏明谷說，前瞻基礎建設「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，彰化縣共計核定七條區域排水整治計畫，總經費約十四點六億元，完成後期望加速解決縣內淹水問題。

改善工程明年底完工

縣府水資處長陳詔慶表示，東溝排水最後尚未拓寬的護岸為傳統土堤，現今已不敷使用，依計畫將使用梯型明渠方式，拓寬為二十七點五公尺、深五點五河道，希望改善後可以滿足十年重現洪峰流量（每小時雨量七十七毫米，流量一四一點七cms），以及二十五年重現其洪峰流量（每小時雨量九十三毫米，流量一八一點五cms）不溢堤。工程預計明年底完工。