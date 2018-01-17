〈中部〉結合咖啡產業 華南小書屋動土

2018-01-17

〔記者林國賢／雲林報導〕「逢甲建築小書屋100座的發願計畫」第八座華南小書屋昨天熱鬧動土，華南實驗小學校長陳清圳表示，華南小書屋以咖啡產業為主，結合小農市集讓學校與社區緊密結合，點燃偏鄉希望之火。

逢甲大學建築系及其校友會、台灣善的力量在二○一三年發願要在偏鄉蓋一百座小書屋，透過知識的力量，協助偏鄉及小朋友提升競爭力，其中第八座小書屋座落雲林華南實小，昨天動土，預計二個月後完工。

陳清圳指出，華南小書屋由富宇建設贊助，逢甲大學及校友會協助設計，未來要結合在地產業、文化，並串聯學校與社區的連結，配合學校校本課程的推動，讓實驗教育往前跨出一步，並帶動第十座樟湖書屋的興建，這也是企業協助台灣教育的典範，更為偏鄉點燃希望之火。

陳清圳說，這項計畫第七座小書屋去年在泰北嗄左村啟用，當時他曾帶領華南、樟湖二學校學生前往參訪，擴展小書屋經驗。

陳清圳指出，泰北嗄左村原以種植鴉片為主，近年在政府協助下轉種咖啡，但因種植技術不佳，收成不好，華南實小師生則已有非常好的技術，不僅擔任指導員，還認購五百磅當地咖啡，協助當地醫療推動，讓愛傳播。

前往泰北參加書屋落成的蔡家祐與黃冠齊說，當地居民為了書屋落成殺豬款待各界，讓他們非常感動；社區居民為與來賓一起歡迎慶賀書屋動土，前天一起搓湯圓到深夜，同樣讓他們感動。

陳清圳說，華南小書屋未來要扮演串連學校與社區，推動產業、文化，不僅緊握學校與社區的希望，更肩負未來台灣與國際書屋的連結，讓書屋的故事流傳未來。