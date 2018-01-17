〈中部〉賞梅客踐踏花木 還躺平做日光浴

2018-01-17

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣梅山鄉梅山公園三千多株梅花盛開，吸引遊客前來賞梅，有少數遊客為了取得最佳拍照角度，竟踏入梅園中近距離拍攝花朵，甚至踐踏花木、躺著做「日光浴」賞花，被批沒有公德心。

對此，梅山鄉長劉宏文說，梅樹植栽區沒有繩索或欄杆區隔，每年梅花盛開期間，都有遊客踏進非步道區的梅園，不僅踐踏草皮，部分低矮的梅樹也常被遊客攀折而斷枝，已請公所建設課職員及清掃人員加強巡視，勸導遊客行走步道，勿進入梅樹植栽區。

記者昨實地查訪，發現有遊客躺在梅樹下的草皮做日光浴，有礙觀瞻，有人為了取景，不慎踩到梅樹旁剛種植不到三個月的變葉木。遊客李泰瑞說，近日梅花「大爆發」，從台南市後壁區來賞景，看見有人拿相機或手機由石階步道跨入梅園拍照，試著勸說對方但遭「白眼」，還被嗆「不要多管閒事」，相當無奈。

梅山公園位處台三線二百六十九公里處，鄰近國道三號梅山交流道，聯外交通便利，正值梅花盛開，賞花人潮絡繹不絕，假日公園周邊環南路、公園路路旁停車位一位難求，車潮甚至回堵到市區的中山路；劉宏文說，已請警方加強交通管制，今年梅樹盛開期較早，經歷上週末一波寒流，梅花盛開達八成，預估花期至月底，想賞花的民眾要把握時間。