〈中部〉台灣燈會秀農創 竹編燈展茶文化

2018-01-17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府二月十六日至三月十一日舉辦二○一八台灣燈會，目前各燈區正施作中，昨天縣府召開「嘉燈璀璨、農村再生」農創再生燈區記者會，展示部分大型燈組及模型，大型燈組如「人在草木間」，竹編燈長達三十公尺，以阿里山茶葉為設計概念，相當吸睛，創作者嘉義在地藝術家林純用說，此燈以一心二葉及茶珠意喻茶葉的生命史，並設置茶席，完整鋪陳精緻的茶農文化意象。

昨天，縣長張花冠、議長張明達、農委會水土保持局南投分局長陳榮俊、台南區農業改良場場長王仕賢等人一同展示模型燈組，而燈區中展示的二十組農村再生社區彩燈，則由各社區代表身著社區文化特色服飾走秀，展現嘉縣社區多元樣貌。

張花冠說，燈會規劃陸、海、空三向空間展示燈藝，「農創再生燈區」以農業新時代概念，融合傳統與科技，展現嘉縣農業產業發展及農村文化之美，兼具藝術與美感，將帶給遊客不同以往的視覺饗宴。

「農創再生燈區」設計四大主題燈組，展現山、海、平原及農村再生社區文化特色；平原區「未來任務」燈組，利用幾何造型打造三座農業溫室意象，例如金字塔造型展現農人解開作物的「生命密碼」、正五邊形溫室象徵蘭花栽培技術「生機盎然」、拱型溫室「生生不息」有太空人環繞飛行，代表科技農業為未來發展趨勢；另外還有「海波浪」、「年年有漁」等燈組，分別呈現嘉縣漁民與海搏鬥共生的漁村生活型態。

縣府農業處長林良懋說，燈區還規劃「全國農村好物市集」，行銷推廣全國各地「農村好物」伴手禮與嘉縣鄉鎮特色農產，讓參觀民眾來「嘉」賞花燈、嚐美食。