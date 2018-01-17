〈中部〉國民黨議員占據主席台 總預算仍卡關

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市一○七年度總預算案未如期完成審議，市議會臨時會昨日最後一天原訂繼續進行二、三讀，但國民黨議員以臨時會無效為由，集體占據主席台約二個小時，議長林士昌數度協商，都無法化解僵局，最後宣布散會，總預算案依然卡關。
民進黨團昨天下午展開連署，要求召開下次臨時會。據了解，下次臨時會初步預定將在二月十二日至十四日召開。
為了總預算案，自去年十二月底到臨時會召開前，朝野多次協商，國民黨團列舉多項擬刪除的預算，但市府堅持包括舉辦世界設計之都、台灣設計展、市府台北聯絡處辦公室及首長宿舍租金費用等四項預算不能刪，國民黨則認為這些都是不合理的預算，協商破裂。
上週五臨時會第一天，國民黨團就以議事日程未經程序委員會審議、臨時會不合法為由，阻撓議事進行，以致當天連議事日程都未確認就散會。昨天是臨時會最後一天，原訂進行總預算案二、三讀會，民進黨、國民黨都進行甲級動員，展開攻防戰。
藍高舉海報 大喊程序不正義
但國民黨議員進入議場卻不簽到，民進黨團得到無黨聯盟、超黨派聯盟支持，上午不到十一時，出席人數就已過半。議事組在十一點五分左右搖鈴通知議員入座準備開會，國民黨議員戴上口罩，衝向主席台，並拿出大量指責預算不合理的海報，高喊「程序不正義，預算不合理」、「臨時會無效」。
綠批藍不簽到 不該占主席台
民進黨議員也在議場集結，抨擊國民黨議員沒有簽到就不能開會、不該占據主席台，同時大喊「我們要審預算、我們要開會 」，要求議長林士昌出來主持會議。
議長協商無共識 宣布散會
林士昌出面與國民黨團協調，國民黨團堅持這次臨時會沒有先召開程序委員會，議程無效，雙方沒交集。國民黨議員輪番占據主席台約二小時，最後才同意讓林士昌上台，林士昌表示，開會出席人數已過半，但因議事日程尚未確認，協商無共識，宣布散會。
對於臨時會空轉，國民黨團書記長李中表示，議會便宜行事，將這次會議視為上次定期大會的延長會；依據台中市議會議事規則第十七條規定：「議事日程由議事組擬定，經程序委員會審定」，這次議事日程卻未經程序委員會審議，程序不合法，所以昨天應該沒有議程。
民進黨團總召李天生與議員曾朝榮、邱素貞、何文海則表示，昨天大會出席議員超過半數，達到開會法定人數，卻遭國民黨議員強占主席台，國民黨籍議員阻撓同黨籍議長主持會議，真是滑天下之大稽。議員陳淑華也批評國民黨百般阻撓議事，完全是政治操作，為達選舉目的，不擇手段。
至於臨時會是否合法？議會法規研究室表示，議長依議事規則可直接交付議案，不一定要經程序委員會，這次臨時會是議長在日前定期會散會前，即宣布總預算未審議完成，將提動議案交付臨時會審議，一切合法。林士昌也說，上次大會已經決定開臨時會，當時大家都沒有反對。
對於今年總預算仍未審議通過，市府新聞局長卓冠廷表示，議會的程序問題，市府尊重議長與議會，在朝野協商過程中，市府均列席說明預算編列情形，尊重各黨團針對預算的協商內容，並期盼議會能儘速召開會議，越快越好，朝野協商有共識的部分通過，沒有共識的部分就到大會處理，讓民生福利與市政建設不要中斷。