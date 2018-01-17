〈中部〉角逐草屯鎮長 國民黨簡景賢、周信利登記

2018-01-17

〔記者謝介裕／南投報導〕輸人不輸陣﹗國民黨南投縣黨部黨內鄉鎮市長初選領表及登記作業，選擇代表綠營角逐縣長寶座的草屯鎮長洪國浩家鄉，作為點燃戰火的起跑點，昨日登記截止，總共有兩人參與登記，呈現縣議員簡景賢與前草屯鎮長周信利兩雄爭霸局面，假使協調不成，將依民調輸贏決定人選。

綠由林永鴻出征

五合一選舉腳步逼近，綠營早已敲定任滿兩屆的草屯鎮長洪國浩為縣長參選人，挑戰尋求連任的藍軍縣長林明溱，在此前提下，洪國浩能否發揮母雞帶小雞的效應，讓綠營提名的草屯鎮長參選人林永鴻順利接棒、延續執政權？備受各界關注。

國民黨南投縣黨部主委洪榮章指出，全縣十三鄉鎮市首長之中，有四位是民進黨，基於「寸土不讓」的選戰考量，遂將草屯列為最優先辦理初選的鄉鎮，以便早日決定人選應戰，而目前綠營執政的竹山、水里、魚池等三地的藍軍參選人選，則列為第二波，原則上，只要有兩人以上登記參選，便會依作業程序展開協調、民調，至於縣議員乃至鄉鎮市民代表、村里長選舉，也都採「現任優先」原則，避免內訌，讓人坐收漁翁之利。

民進黨南投縣黨部繼縣長、縣議員、鄉鎮市長後，也積極展開鄉鎮市民代表與村里長領表及登記作業，即日起迄十九日截止，尋求連任的名間鄉代楊玉秀及南投市代王金泉兩人率先完成登記，村里長方面則由素人簡國正搶到頭香，登記參選名間鄉新街村長選舉。

黨部執行長曾琮愷說，全縣十三鄉鎮市民代表總共有一六三席，綠營只占二十二席；村里長合計二六二席之中，綠營也只有十五席，仍有許多進步空間，因此將採「開放提名」作業，鼓勵黨員踴躍參選搶攻席次，並計畫與無黨或素人合作，一方面與縣長參選人洪國浩相互配合拉抬聲勢，一方面也能達到深耕基層及防範賄選目的，朝翻轉南投的勝選目標努力。