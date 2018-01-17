〈中部〉彰化五合一選舉 決戰彰市、員林

2018-01-17

〔記者湯世名、顏宏駿／彰化報導〕離五合一選舉僅剩十個多月，彰化縣指標戰區的彰化、員林兩市市長選舉，成為藍綠決戰區，其中民進黨在彰化市有縣議員林世賢、賴岸璋參選，將以協調或民調方式擇一出線，盼能保住執政權，員林市則有縣議員陳秋蓉出征問鼎市長寶座，誓言「藍天變綠地」。相較於綠營人選已非常明朗，藍營兩市則都有多人有意或表態參選，爭取代表權。

彰市 綠林世賢、賴岸璋待協調

下屆五合一選舉共有縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五項，彰化縣除了縣長選舉備受矚目，兩大指標「戰區」彰化市、員林市長選舉，藍綠更都部署強將要攻克對方城池，其中，民進黨彰化市有林世賢、賴岸璋表態參選市長。

藍營張東正率先表態參選

國民黨則有縣議員張東正率先表態參選，藍營前立委陳杰也盛傳將投入參選，另還有二至三人也有意參選。

員林 綠議員陳秋蓉轉換跑道

至於員林市，由於是員林從「鎮」改制為「市」之後的首次市長選舉，因此也格外引人矚目。民進黨已確定由實力堅強的縣議員陳秋蓉代表出征。陳秋蓉強調，她耕耘員林長達十五年，在員林邁向新世代之際，透過長期觀察地方脈動，有信心提出員林的新世代發展願景，將員林的生活環境與產業真正升級，邁向一級都市。

藍游正雄、無黨籍林錦泉有意願

國民黨則有縣議員游振雄率先表態參選，另還有無黨籍市代會主席林錦泉及兩、三名政壇或地方人士有意參選。

民進黨縣黨部主委黃振彥表示，鄉鎮市長與縣議員等選務作業都是在二月初領表登記，不過彰化市與員林市的市長參選人名單都已非常明朗，惟由於彰化市林世賢、賴岸璋都堅持參選到底，「協調恐將破局」，因此最終可能要於二月底或三月初進行民調，來確定由誰出馬參選；至於員林市確定由陳秋蓉出馬，「強棒出擊，可望藍天變綠地！」

相較於民進黨兩市的名單都已明朗，國民黨人選仍尚未定案；縣黨部主委張曼莉表示，鄉鎮市長人選可望在農曆年後至三月初確定，由於彰化市、員林市可能各會有兩、三人參選，屆時要先協調，若協調不成則透過民調產生人選。