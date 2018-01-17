〈中部〉八掌溪人行景觀橋周邊工程預算 嘉義市府將覆議

2018-01-17

向在地里長說明 里長盼如期完成

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉市報導〕重現嘉義市八掌溪義渡吊橋「鷺橋觀浪」景致的八掌溪人行景觀橋新建工程已動工，但市府在今年度新編列的周邊環境改善等相關工程費及用地費共一億五千萬元遭議會刪除，昨天市府邀在地的新南聯合里里長舉行說明會，市長涂醒哲表示，本案關乎市民的建設需求，除新建人行景觀橋外，也將打造八掌水岸公園等設施，對當地觀光、未來發展都有助益，一定會向議會提出覆議案，希望工程如期完成。

覆議案要通過 議員：甘有可能？

無黨籍議員黃秋澤昨說，八掌溪人行景觀橋工程預算讓市府分兩年編列來規劃、設計、監造及施作，但議會尚未審議前，市府就另以道路橋梁經費陸續發包施作一、二期工程；議會審查今年度包含周邊環境改善相關工程、工程用地費等預算總計二億二千六百萬元，其中八掌溪人行景觀橋工程預算超過原本共識的一億元，「跟市府當初說的都不一樣」，在場議員最後以八比七票通過決議刪減剩六千萬元，市府覆議案要通過，「甘有可能」？

黃秋澤說，本案設計、監造、規劃得標者都是同一家廠商，且都以最有利標發包，至於人行景觀橋確切施工地點，市府也未事先與當地說明、溝通，過程疑黑箱作業，議會日前通過決議，將本案送交檢調、廉政署及監察院等單位調查。

芳草里長劉丙伍說，本案是市區邊緣角落的大建設，工程範圍內的墓地正進行遷葬，里民期待工程如期完成。宣信里長黃建順、興南里長盧麗惠說，市府曾多次召開說明會，邀請在地里長共同討論橋體位置、橋形等細節。

市府：國際鋼鐵價格上揚 爭時效發包

市府工務處長李建賢表示，八掌溪人行景觀橋新建工程委外規劃設計，然因國際鋼鐵價格上揚，若待議會通過第二年預算後再行發包，隨物價變動，可能仍須追加、重編預算，且屆時一發包就碰上汛期，又須待汛期結束後再動工，工期恐將不斷延宕；市府為爭取時效，發包時也要求廠商將鋼鐵價格近一年漲價因素考量在內，提出更優惠價格，競標後原本規劃設計估計工程總經費需增加一千六百萬元，最後僅較原預估超出增加七百萬元。