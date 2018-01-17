〈中部〉防禽流感擴散 雲林設防疫消毒站

2018-01-17

〔記者陳燦坤／雲林報導〕冬季是禽流感好發期，為防止疫情擴散，雲林縣政府配合中央在西螺道之驛設防疫消毒站，凡是進入縣內化製廠車輛都須經過嚴格把關，同時也呼籲業者做好自主管理，降低疫病傳染。

縣府農業局昨天在台一線道之驛設置消毒站，要求所有進入雲林縣境送到化製廠銷毀的禽畜屠體務必先經過徹底檢查，違反規定者可依「動物傳染病防治條例」處新台幣五到一百萬元，農業處預估第一天有三十六部車輛進入雲林縣境。

由於雲林縣家禽場多達一千五百場，飼養家禽多達一萬三千隻，為防止疫情擴散，縣長李進勇呼籲養殖業者務必做好自主管理，切不可掉以輕心，農業處也將每天上午九時到下午九時列為稽查重點。

進入縣境化製廠 車輛嚴格檢查

昨天防疫人員身穿防護裝包得密不通風，手持消毒噴霧器仔細地在車外及車輪等處噴灑藥劑，西螺警分局也派員駐點協助攔查，農業處強調這一波防疫措施將從即日起到三月三十一日，搬運回收家禽畜的業者務必遵守登記規定。

縣府監測禽場 已撲殺3萬隻雞

縣府為避免四年禽流感疫情大爆發，雲林縣動植物防疫所啟動各項防疫作為，還包含利用化製廠通報稽查養禽場異常死亡、陽性場周邊三公里養禽場監測等。

雲林縣禽流感持續發威，兩天來已撲殺約三萬隻雞，位在虎尾一家未登記的養鴨場也染上H5流感一同撲殺，雲林動植物防疫所表示，這兩場均主動通報，雖養鴨場沒登記，但在農業處依法開罰後，仍可獲補助，所以有異狀最好儘早通報。