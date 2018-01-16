〈南部〉（台南）綠藍多位議員 第二代將接棒參選

2018-01-16

〔記者蔡文居／台南報導〕今年台南市議員選舉，不少資深議員決定交棒，由第二代接手參選。其中，議長賴美惠的兒子李宗翰近來勤跑基層，也引起外界臆測。賴美惠昨表示，她尊重兒子的決定，今年過年前將邀集所有親友商討，是否由兒子接手投入參選。

賴美惠的兒子李宗翰今年二十七歲，曾任立法院副院長蔡其昌的國會助理，去年因賴美惠先生、前後壁鄉長李本源過世，李宗翰返鄉協助母親跑行程，而引起外界臆測，認為他將接棒參選。

賴美惠連任六屆議員，原為台南後壁、白河及東山區選區，今年則與新營、鹽水、柳營區合併為一選區。

她說，政治很辛苦也很險惡，得面對各種挑戰，這是很慎重的選擇，現在先讓兒子自己去跑、去闖，他的抉擇，她會尊重，也會全力協助。

此外，目前現任市議員已有多人公開表態將由第二代接棒參選。民進黨部分，包括玉井區議員王峻潭將由兒子王開玹接棒，現年七十四歲的曾文區議員陳文賢，則由兒子陳秋宏接手參選，安平區議員李文正日前已決定由兒子李啟維出馬參選。

國民黨平地原住民議員蔡玉枝也將交棒給兒子穎艾達利，無黨籍議員曾順良早已決定交棒給兒子曾信凱，曾信凱的問政看板也已掛起。

另外，安南區民進黨議員王錦德也傳出有意交棒給兒子王冠傑，王冠傑為成大博士，最近也有到服務處幫忙。王錦德說，看他有無興趣再決定。