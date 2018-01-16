〈南部〉（台南）龍崎牛埔研究上路 牽牛循古道進成大

2018-01-16

〔記者劉婉君／台南報導〕市道一八二線在清代是連接高雄內門至台南府城的古道，也是朱一貴、林爽文事件進攻府城的路線，國立成功大學歷史所副教授陳文松昨發起「牛進大學」活動，與學生一起帶著牛隻逛大街，從東寧運動公園出發，沿古道一路走進成大，呈現師生在龍崎牛埔長達一年的研究調查成果，串起成大與地方的關係，也希望藉此讓更多人關注牛埔正面臨的環保課題。

東門路、勝利路上，昨上午出現一頭牛悠閒地逛大街，沿途吸引不少人車好奇的目光，陳文松師生和龍崎牛埔里長陳永和等人一路陪同，經東門城再由小西門城進入成大校園，為「牛進大學」系列活動揭開序幕。

陳文松表示，過去一年，師生在牛埔進行調查研究，強化地方和大學的連結，也深刻了解到牛埔人文、歷史、藝術及當代的課題，希望能與外界分享成果。一八二線不僅在清代最大兩次民變中扮演重要角色，也是早期近山地區和府城交通、貿易、物產交換的重要道路，沿古道把牛帶到大學，除了因為師生研究的地方是牛埔，牛也是早期重要的交通工具，台南有很多牛肉湯，卻有很多人沒看過牛走路，把牛帶到一般道路上，讓大家回想以前的人是怎麼過生活的，也重新感受到府城和周邊地區的關係相當密切。

陳文松說，學生們的研究面向涵蓋各個領域，希望透過此次的活動，讓民眾認識牛埔豐富的人文、歷史、藝術，了解他們當前遭遇到的事業廢棄物掩埋場課題。政策對未來一定會產生影響，不能只用當代的情況來思考，應用歷史的縱深來思索該怎麼面對。

「牛進大學：龍崎牛埔人文竹藝史畫」今將在C-Hub成大創意基地，舉辦龍崎牛埔文史調查撰述成果發表會暨耆老蔡全木話家常，今、明兩天還有早期台灣農村水彩畫特展。